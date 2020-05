Nestranački zagrebački zastupnik Marko Torjanac u četvrtak je "nezapamćenim udarom na kulturu" nazvao odluku Skupštine da se izvan snage stavi zaključak o hitnoj isplati novca za javne potrebe u kulturi i pokrivanju troškova najma i prostora za rad

"Ovo je nezapamćen udar na kulturu grada Zagreba. Ovo je presedan, udar izveden zajedničkim snagama Milana Bandića i HDZ-a. Nikada se u povijesti nije dogodilo da je Zagreb ostao bez sredstava za program", izjavio je Torjanac novinarima u Gradskoj skupštini, gdje sudjeluje u nastavku online sjednice.

"Ono što će sada uslijediti, bit će na sljedećoj sjednici vjerojatno rebalans na kojem će se značajan dio sredstava kulturi uzeti i rasporediti po drugim stavkama, a onaj manji dio sredstava koji će ostati će se naravno raspoređivati prema političkoj podobnosti", ocijenio je.

Udar na kulturu zbog opljačkane gradske blagajne

Razlog udaru na kulturu vidi u tome što je gradska blagajna "jednostavno opljačkana, prazna", jer bi grad veličine Zagreba trebao izdržati godinu dana bez da njegovi građani osjete krizu.

"Međutim, kako je gradska blagajna ispražnjena, cijedi se iz kulture koja je jedna od najugroženijih i najteže pogođenih područja i pandemijom koronavirusa i potresom, jer umjetnici ne mogu nastupiti i kultura je jedno od područja koje će se zadnje oporaviti", upozorio je.

Torjanac napominje da su ta sredstva programska i iznose samo 0,5 posto proračuna. "Dakle, riječ je zaista o jednom malom iznosu u odnosu na cijeli proračun kojim će se oštetiti egzistencija upravo samih umjetnika", ustvrdio je.

Novac nije dobio nitko

Ističe da taj novac nije dobio nitko, da su ugovori otposlani tek nakon prošle sjednice kada se tražila hitna isplata sredstava, a ti ugovori kao i rezultati javnog natječaja za ovu godinu su kasnili dva i pol mjeseca. Nakon toga su otposlani ugovori subjektima u kulturi, međutim, Grad te ugovore nije potpisao.

"Zadnjih dana čujemo da se ponekim, vrlo rijetkim organizacijama ti ugovori vraćaju. Međutim, nije sigurno ni da će oni dobiti sredstva s obzirom da do 25. svibnja traje zabrana dodjele sredstava, nakon toga očekujemo rebalans u kojem jednostavno Grad ima pravo da zakine ta sredstva u proračunu za one subjekte za koje on procijeni da ih treba zakinuti", naglasio je.

Torjanac podsjeća kako je pročelnica Gradskog ureda za kulturu cijelo vrijeme govorila da će sredstva biti isplaćena, a iz oporbe su ju tada pitali zašto se onda stavlja zaključak izvan snage ako će biti izvršeno upravo ono što je u tom zaključku.

"Dakle, riječ je očito da postoji jedna druga agenda, riječ je očito o tome da sredstva neće biti isplaćena, da će se izvesti rebalans proračuna u kojem će kultura biti oštećena za znatan iznos sredstava, za znatan postotak, a da će ona sredstva koja će i biti dodijeljena biti dodijeljena naravno po nekim političkim kriterijima kao što je to uvijek slučaj u gradu Zagrebu", zaključio je.