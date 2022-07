Toplinski val u Sredozemnom moru prijeti ekosustavima

Visoke temperature diljem Europe ovaj su mjesec potaknule morski toplinski val u Mediteranu koji bi u narednim tjednima mogao opustošiti ekosustave i dovesti do nestanka niza vrsta, upozoravaju znanstvenici.

Ekstremna vrućina proteklih tjedana uzrokovala je šumske požare i dovela do tisuća smrti diljem Europe, no visoke temperature ne štete samo životu na kopnu.

Topliji zrak zajedno s promjenjivim morskim strujama i stabilnom površinom mora ugrijao je obalne mediteranske vode za nekoliko stupnjeva iznad prosječne temperature koja iznosi između 24 i 26 stupnjeva u ovo doba godine.

More između španjolskih Baleara i talijanske obale je 5 stupnjeva toplije nego u isto vrijeme prošle godine, objavila je u petak španjolska meteorološka agencija AMET, upozorivši da će temperature oko španjolske obale biti za 3 do 4 stupnja više najmanje do sredine kolovoza.