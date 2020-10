Tomo Medved o plinskim bocama u Savskoj: 'Svi hrvatski branitelji su već tada osudili taj čin i on je bio bespotreban'

Nakon što je na sjednici Vlade donesen Zaključak o sprečavanju radikalizacije u društvu, Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti na osnovi analize treba predložiti mjere Vladi. O tome je u Dnevniku Nove TV govorio potpredsjednik Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost Tomo Medved

"Na osnovu odluke Vlade, koordinacija ima zadaću predložiti mjere sprečavanja radikalizacije. Analizirat ćemo uzroke uslijed kojih dolazi do radikalizacije društva", rekao je Tomo Medved u Dnevniku Nove TV i dodao kako će mjere i prijedloge dostaviti Vladi i Vijeću za Nacionalnu sigurnost.

Ministar nije konkretno odgovorio što će se točno analizirati niti kakve bi to mjere mogle biti, kao ni kako će se mjeriti što je to radikalno, no rekao je da nema govora o zabrani slobode govora.

Na pitanje ima li radikala u HDZ-ovim redovima, Medved odgovara: "Radikalni istupi, to jest, neodgovarajuća komunikacija u javnom prostoru, nažalost, prisutna je duže vrijeme", no nije odgovorio na pitanje ima li radikala u HDZ-u iako ga je novinarka to pitala nekoliko puta.