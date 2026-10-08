Tomislav Tomašević otvorio novi dječji vrtić: 'Konačno ispravljamo nesrazmjer'

Vrijednost izgradnje i opremanja novog vrtića iznosi 7,8 milijuna eura s PDV-om, od čega je oko šest milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 1,9 milijuna eura iz fondova EU-a putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

"Petnaest godina se čekao novi dječji vrtić, a znate da je u ovoj četvrti, posebice u ovom dijelu, bila masovna stambena izgradnja koju nije pratio razvoj društvene infrastrukture i konačno taj nesrazmjer ispravljamo", kazao je Tomašević na otvorenju vrtića u Ulici Marije Radić.

Novi vrtić imat će deset skupina, sedam jasličkih i tri vrtićke, a u njemu će raditi 41 zaposlenik, među kojima je 20 odgojitelja. Objekt ima oko 2000 četvornih metara, a ukupna parcela prostire se na 8500 četvornih metara, uključujući dvorište za igru. Vrtić je projektiran kao energetski učinkovit objekt.

Tomašević je rekao da mu je otvaranje novog vrtića jedna od najljepših stvari kao gradonačelniku te istaknuo da je Dječji vrtić Stenjevec 19. vrtić otvoren tijekom njegova mandata.