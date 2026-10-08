Tomislav Tomašević otvorio novi dječji vrtić: 'Konačno ispravljamo nesrazmjer'

Novi Dječji vrtić Stenjevec u zagrebačkom Španskom, u koji će se moći upisati 185 djece, otvorio je u četvrtak gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, istaknuvši da su stanovnici tog dijela grada na novi vrtić čekali 15 godina
Vrijednost izgradnje i opremanja novog vrtića iznosi 7,8 milijuna eura s PDV-om, od čega je oko šest milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 1,9 milijuna eura iz fondova EU-a putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.
"Petnaest godina se čekao novi dječji vrtić, a znate da je u ovoj četvrti, posebice u ovom dijelu, bila masovna stambena izgradnja koju nije pratio razvoj društvene infrastrukture i konačno taj nesrazmjer ispravljamo", kazao je Tomašević na otvorenju vrtića u Ulici Marije Radić.
Novi vrtić imat će deset skupina, sedam jasličkih i tri vrtićke, a u njemu će raditi 41 zaposlenik, među kojima je 20 odgojitelja. Objekt ima oko 2000 četvornih metara, a ukupna parcela prostire se na 8500 četvornih metara, uključujući dvorište za igru. Vrtić je projektiran kao energetski učinkovit objekt.
Tomašević je rekao da mu je otvaranje novog vrtića jedna od najljepših stvari kao gradonačelniku te istaknuo da je Dječji vrtić Stenjevec 19. vrtić otvoren tijekom njegova mandata.
Novih 2100 mjesta
Prema njegovim riječima, 19 otvorenih vrtića donijelo je 2100 novih mjesta za djecu, a Grad Zagreb priprema još devet projekata. Ukupno bi tako trebalo biti 28 vrtića, ukupno vrijednih oko 130 milijuna eura.
Tomašević je izrazio zadovoljstvo time što u vrtićima ima slobodnih mjesta te najavio da će vrtiće i dalje nastaviti graditi jer želi da svako dijete koje se želi upisati u gradski vrtić u svom kvartu ima za to mjesto.
Tomašević je najavio i gradnju još većeg vrtića u Stenjevcu, za 12 skupina, u Ulici Vilima Korajca, uz koji je planirana i nova osnovna škola. U pripremi je i dogradnja Osnovne škole Špansko-Oranice, čime bi se nastava u toj školi trebala odvijati u jednoj smjeni.
Podsjetio je da je 2023. završena dogradnja Osnovne škole Ante Kovačića, čime je posljednja zagrebačka škola s nastavom u tri smjene prešla na rad u dvije smjene.
Izaslanica ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, rekla je da se gotovo svakodnevno diljem Hrvatske otvaraju novi vrtići.
Podsjetila je da je cilj do 2030. osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete te navela da je od 2016. otvoreno više od 380 objekata i osigurano više od 25.000 novih vrtićkih mjesta.
Ulaganja u zagrebačke osnovne škole
Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da bi nova Osnovna škola Horvati na Knežiji i dogradnja Osnovne škole Borovje trebale biti završene do kraja godine.
Dodala je da su u izgradnji i osnovne škole Lanište i Stjepana Bencekovića, dok se obnavljaju Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. U izgradnji je i sportska dvorana Osnovne škole Odra.
U idućim mjesecima trebala bi početi gradnja novih osnovnih škola u Čulincu i Donjem Dragonošcu, dok su u nabavi nova Osnovna škola Dragutina Kušlana, dogradnje škola Jure Kaštelana i Marije Jurić Zagorke te nova Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, navela je Dolenec.