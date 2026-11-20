Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da će Grad uskoro imenovati svoje članove Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Osvrnuo se i na prijedlog ministrice zdravstva Irene Hrstić da saborska zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin preuzme čelo Vijeća, no poručio je da na njezino priopćenje neće odgovarati.
'Neću ni odgovarati na današnje priopćenje ministrice jer smatram da je to više bila politička provokacija, a mislim da nije ni mjesto ni vrijeme za to nego za rješavati probleme koji su se očito nagomilali u sustavu', rekao je Tomašević.
Dodao je da na probleme, kako je naveo, upozoravaju i izvješća Odbora Vijeća Europe te pučke pravobraniteljice.
'Ono što smatram da je bitno da se problemi koji se očito pojavljuju u psihijatrijskim ustanovama širom Hrvatske počnu rješavati, a što se tiče Zagreba, mi smo spremni rješavati i surađivati s nadležnim institucijama', poručio je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
Hrstić je, kako smo ranije pisali, poziv uputila nakon što je Ivana Kekin upozorila na potrebu šire rasprave o stanju psihijatrijske skrbi. Ministrica je rekla da bi Kekin, ako želi konkretno pomoći, mogla svoje stručno znanje i prijedloge pretočiti u rad Upravnog vijeća. Istodobno je ustvrdila da gradska vlast mora odgovoriti na pitanja o odgovornosti za imenovanje Vijeća i ravnateljice bolnice te o ulozi pročelnice gradskog ureda nadležnog za zdravstvo.
To je najnoviji u nizu javnih prijepora između ministrice i gradonačelnika oko odgovornosti za upravljanje klinikom. Hrstić je ranije podsjetila da je Grad Zagreb osnivač ustanove te navela da gradonačelnik imenuje predsjednika Upravnog vijeća, a Vijeće potom na njegov prijedlog bira ravnatelja. Tomaševića je tada pozvala da odgovori na pitanja o postupanju gradske uprave i bolnice.
Upravni odbor bolnice ostao je bez potrebnog broja članova nakon niza ostavki. Grad još nije imenovao svoje predstavnike, a Hrstić je najavila da će Vlada pravodobno imenovati svojeg člana. Ministrica je također rekla da će u ponedjeljak posjetiti kliniku i sastati se s vršiteljicom dužnosti ravnateljice, uz očekivanje da će joj se pridružiti i Tomašević.
U četvrtak je Hrstić iznijela i nalaz zdravstvene inspekcije, koja je nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša utvrdila propuste u pet područja. Bolnici je naloženo pet skupina korektivnih mjera, od kojih se četiri moraju početi provoditi odmah. Ministrica je istaknula da se inspekcijski nadzor bavio zakonitošću i stručnošću rada ustanove, dok kaznenu odgovornost utvrđuju nadležna tijela.