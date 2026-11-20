Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da će Grad uskoro imenovati svoje članove Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Osvrnuo se i na prijedlog ministrice zdravstva Irene Hrstić da saborska zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin preuzme čelo Vijeća, no poručio je da na njezino priopćenje neće odgovarati.

'Neću ni odgovarati na današnje priopćenje ministrice jer smatram da je to više bila politička provokacija, a mislim da nije ni mjesto ni vrijeme za to nego za rješavati probleme koji su se očito nagomilali u sustavu', rekao je Tomašević. Dodao je da na probleme, kako je naveo, upozoravaju i izvješća Odbora Vijeća Europe te pučke pravobraniteljice.

Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album







+17 Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album

'Ono što smatram da je bitno da se problemi koji se očito pojavljuju u psihijatrijskim ustanovama širom Hrvatske počnu rješavati, a što se tiče Zagreba, mi smo spremni rješavati i surađivati s nadležnim institucijama', poručio je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.

Hrstić je, kako smo ranije pisali, poziv uputila nakon što je Ivana Kekin upozorila na potrebu šire rasprave o stanju psihijatrijske skrbi. Ministrica je rekla da bi Kekin, ako želi konkretno pomoći, mogla svoje stručno znanje i prijedloge pretočiti u rad Upravnog vijeća. Istodobno je ustvrdila da gradska vlast mora odgovoriti na pitanja o odgovornosti za imenovanje Vijeća i ravnateljice bolnice te o ulozi pročelnice gradskog ureda nadležnog za zdravstvo.

Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+30 Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL