Tomašević poslao znakovitu poruku: 'Vratite se u grad najkasnije u nedjelju ujutro'

'Prije dva tjedna zagrebački birači su nam dali veliku podršku i zbog toga imamo većinu u Gradskoj skupštini i možemo nastaviti sa svim kapitalnim projektima i možemo izglasati naše izmjene GUP-a (Generalnog urbanističkog plana). Ove nedjelje su još preostali izbori za gradonačelnika Zagreba i tu nema više trećeg kruga, nema popravnog. Pozivam sve birače koji ste glasali za mene u prvom krugu da to ponovite i u drugom krugu. Ali isto tako pozivam i sve one koji niste, da me podržite, da glasate za mene i da glasate za novi mandat - mandat razvoja', poručio je biračima s platoa Gradec.