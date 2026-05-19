Tomašević: 'Osobe s invaliditetom jedan su od naših najvrjednijih i najbitnijih dijelova društva'

Trodnevni 24. Festival jednakih mogućnosti otvoren je u utorak na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, na njemu sudjeluje oko 1100 izvođača iz Hrvatske i inozemstva, od kojih oko 700 osoba s invaliditetom, a otvorio ga je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekavši da je riječ o jedinstvenom festivalu u Europi

Tomašević je poručio da je održavanje festivala na glavnom gradskom trgu ključno za vidljivost osoba s invaliditetom i obogaćivanje kulturne i turističke ponude Zagreba.

"Jako je bitno poslati poruku da osobe s invaliditetom nisu samo ravnopravni građani i građanke grada Zagreba nego i jedan od naših najvrjednijih i najbitnijih dijelova društva", kazao je. Tomašević je naglasio da je taj festival jedinstven u Europi, na festivalu je preko 1000 izvođača, a organiziraju ga osobe s invaliditetom za osobe s invaliditetom ali i za sve građane i goste u Zagrebu. Zahvalio je svim udrugama osoba s invaliditetom koje rade na tome da se uklone fizičke, ali i mentalne prepreke u glavama mnogih ljudi, te pozvao građane da dođu na festival.

Tomašević je dodao da Grad stalno unapređuje rad udruga i podržava ovakve manifestacije te da je posebno ponosan na stipendije učenicima i studentima s invaliditetom, čiji broj je povećan 25 posto u odnosu na prošlu godinu i koje su po iznosu najveće u Hrvatskoj. "Na takve stvari sam ponosan, ali uvijek može više i bolje i hvala udrugama koje nas guraju u tom smjeru", poručio je.