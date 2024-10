Tomašević o novom sustavu parkiranja: Svima koji se budu žalili kazne ćemo stornirati

"Upravo oni kojima je parking bio besplatan, zauzimali su ga stanarima koji ga plaćaju. Ovako, plaćat će se komercijalna karta ili se neće putovati automobilima. Zašto blokovska parkiranja? Zato jer imamo 5000 više povlaštenih karata nego parking mjesta. Na oko 8000 parking mjesta je više od 13.000 povlaštenih parking mjesta. Gdje to postoji na svijetu? Kako bi taj sustav mogao biti održiv? I da nitko ne dođe u centar, nedostajalo bi 5000 mjesta za stanare. To je nered koji se pojavljuje svugdje unazad 20 godina', kazao je Tomašević na N1.

'To im se više neće isplatiti jer će vrijediti za blok u kojem nisu ni živjeli. Imali smo i dio stanara koji na svojoj parceli imaju parking, ali uz nju i povlaštenu kartu. Ni njima se neće isplatiti kupovati povlaštenu parking kartu jer ionako imaju svoj parking unutar bloka. Uzet ću svoj primjer, u drugoj sam zoni i mogao bih otići vikendom trčati Maksimirom pa parkirati tamo jer je također druga zona. Time bih zauzimao mjesto stanarima", pojasnio je Tomašević.

Naveo je da to nisu to jedine mjere, te da su napravili reviziju terasa kafića i tako oslobodili 300 mjesta jer su naplatili te terase deset puta skuplje.

'To je kao jedna cijela javna garaža. Imali smo rezervirana parking mjesta koja se nisu plaća i za koja nije bilo osnova, čime smo oslobodili još 350 mjesta. Tim potezima smo u posljednjih pola godine oslobodili oko 1200 mjesta. Nova garaža u Klaićevoj će koštati 20 milijuna eura i bit će za oko 800 mjesta0, istaknuo je Tomašević.

Upitan vrijedi li nedjeljom naplata vrijedi za sve zone ili samo za centar rekao je da se primarno odnosi na centar, ali da odluka još nije donesena.

'Rade se garaže na Paromlinu i Trgu Franje Tuđmana, to treba dodati. Svi stanari koji su u zoni naplate znaju da im je vikendom teško naći parking. Ove mjere će to rasteretiti', uvjeren je.

Na pitanje koliko je povlaštenih karata prodano prvi dan i jesu li išle kazne rekao je da kupljeno je nekoliko stotina njih, ali i da su išle i kazne, koje su u obliku dnevne karte.

'S obzirom da očekujemo uhodavanje sustava i neki građani nisu stigli premjestiti automobil pa ćemo sigurno stornirati te kazne kroz prvih tjedan do dva svima koji će se žaliti. Također, sad će se više kontrolirati automobili u prvoj zoni, gdje se s komercijalnom kartom može parkirati maksimalno dva sata. Nakon toga treba izaći iz prve zone i to će dodatno rasteretiti mjesta za stanare. To ćemo uspjeti uz novu opremu skeniranja,' rekao je Tomašević.