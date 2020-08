Tomašević: Nije normalno da u šest godina imamo peti požar u C.I.O.S.-u

Član političke platforme Možemo i saborski zastupnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak kako mu nije normalno da u šest godina imamo već peti požar u postrojenju za odlaganje otpada C.I.O.S grupe na Jankomiru.

Napomenuo je da su suvlasnik Ciosa Petar Pripuz pa čak i i policija govorili za neke prošle požare u Ciosu da su podmetnuti. To znači, kazao je Tomašević za N1 televiziju, da ni oni ne misle kako je normalno to što je požar koji je poslijepodne zahvatio to odlagalište već peti u šest godina.

'Nije normalno da u šest godina, imamo šest požara koju su nekako vezani za postrojenje Ciosa, a i sami oni kažu da to nije normalno i traže da policija istraži o čemu se radi', kazao je Tomašević.