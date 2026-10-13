Tomašević najavio veći porez na nekretnine: 'To sad postaje veliki uteg oko vrata'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje godišnjeg poreza na nekretnine. Prihvati li taj prijedlog Gradska skupština, najgore će u svemu, čini se, proći mali iznajmljivači

Prijedlog gradonačelnika predviđa povećanje poreza na nekretnine s pet na osam eura po četvornom metru, što je najviši iznos dopušten zakonom. Bude li prihvaćen, nova bi se stopa počela primjenjivati od početka sljedeće godine. No, kako javlja RTL Danas, najgore bi mogli proći vlasnici stanova i apartmana za dnevni najam. Željka Gojun, koja iznajmljuje apartmane u središtu Zagreba, ističe da se ovom odlukom izjednačavaju nekretnine koje se koriste za turistički najam i one koje zjape prazne. Dodaje kako su iznajmljivači užasnuti takvom odlukom.

Nova stopa za nju će značiti povećanje s dosadašnjih 300 na 480 eura godišnjeg poreza za stan od 60 kvadrata. Kako je rekla za RTL Danas, novi veći trošak neće moći kompenzirati većim cijenama smještaja jer ipak želi zadržati popunjenost apartmana. Tako da će se to odraziti na njenu zaradu. S druge strane gradonačelnik Tomašević očekuje da će povećanje poreza potaknuti vlasnike da barem dio od 55 tisuća praznih stanova u Zagrebu, ponude za dugoročni najam i tako ublaže rast cijena najma. Naime, oni koji imaju stanove u dugoročnom najmu ili žive u njima, neće plaćati veći porez.