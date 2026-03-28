Tomašević: ‘Moramo biti otporniji, oluja je trajala 30 sati. Postavlja se pitanje kako su krovovi postavljeni'

Zagrebački vatrogasci u posljednja dva dana suočili su se s iznimnim pritiskom zbog snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo glavni grad. Inače godišnje imaju oko 3,5 tisuće intervencija, no samo u posljednja dva dana broj poziva premašio je tisuću. U njihovu sjedištu HRT je razgovarao je sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem

Intervencije su još uvijek u tijeku, ali oko 19 sati vatrogasci se vraćaju u sjedište postrojbe kako bi se pripremili za naredni dan. Glavni prioritet je priprema opreme, ponajviše motornih pila. Prema procjenama, još je oko 200 intervencija na čekanju, dok se svakog sata prima između 30 i 40 novih poziva. Unatoč tome, situacija polako pokazuje znakove stabilizacije. Na pitanje o procjeni štete, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su preliminarne procjene ovog puta znatno veće nego 2023. godine.

- Preliminarne procjene govore, da će ovaj put štete biti veće, zato što je nevrijeme trajalo mnogo duže. Godine 2023. trajalo je oko pola sata, a sad je oluja bila aktivna 30 sati, s jakim vjetrom. Samo na gradskom groblju Mirogoj vjetar je iščupao oko 400 stabala, dok neke procjene za Maksimir govore o više od 3 tisuće oštećenih stabala. Naravno, štete ima i na osobnim vozilima i privatnoj imovini, rekao je gradonačelnik za HRT. Do sada je Gradska služba za komunalne poslove i gospodarstvo (GSKG) zaprimila 400 prijava štete na višestambenim zgradama, a ukupan iznos šteta još se zbraja. - Ne možemo proglasiti prirodnu nepogodu jer za to štete moraju iznositi 20 posto u odnosu na redovne prihode grada, pojašnjava. 'Građani pogođeni olujom dobit će financijsku pomoć' Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da će građani pogođeni olujom ponovno dobiti financijsku pomoć, slično kao nakon nevremena 2023. godine.

Posljedice nevremena na Bundeku Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

- Kad bismo mogli proglasiti prirodnu nepogodu, građani bi mogli dobiti oko 15 posto štete. No, kao i 2023., ići ćemo u financijsku pomoć građanima, posebice onima kojima su oštećena osobna vozila ili vanjske strane stambenih objekata, kazao je. Prioriteti sanacije usmjereni su na školske i vrtićke objekte. - To je sada prioritet, s obzirom na to da su školski praznici sljedeći tjedan. Ukupno je oštećeno 131 objekt gradskih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Trenutačno 25 firmi radi na sanaciji, uglavnom manjih oštećenja, pa će u većini objekata nastava i boravak djece biti moguć. Ipak, tri škole imaju nešto veća oštećenja, gdje će popravak trajati duže, pojašnjava. "Grad mora biti otporniji na ekstremne vremenske uvjete" Gradonačelnik je dodao da su neka oštećenja posljedica same snage nevremena, dok su druga otkrila ranjivosti na ekstremnije vremenske uvjete. - Primjerice, u osnovnoj školi Remete limeni krov je postavljen 2008. godine i potpuno je odnesen s jedne strane. Ovakve situacije pokazuju da se sustavi moraju revidirati kako bi grad bio otporniji na ekstremne vremenske uvjete, zaključio je.

Nakon posljednje oluje razmatraju se i mjere koje bi u budućnosti smanjile rizik od slične štete. - Stvar nije samo u odabiru materijala, nego i u tome kako su krovovi postavljeni, koliko su čvrsti i je li sve napravljeno po pravilima struke. Zagreb dosad nije imao udare vjetra od 120 km/h. Ono što je možda funkcioniralo 100 godina, više ne funkcionira, i time se moramo baviti, ustvrdio je. - Za sve objekte koji eventualno ne budu spremni u ponedjeljak, odnosno nakon praznika, kada se nastava nastavlja, što se tiče škola, naći ćemo rješenje u postojećim objektima koji nisu oštećeni. Ne očekujem značajnih problema, poručio je. 'Promet funkcionira, sve službe na oprezu' Što se tiče prometnica i javnog prijevoza, apostrofirao je kako je situacija stabilna. - Promet se odvija bez ikakvih problema. Uspjeli smo čak ranije od predviđenog popraviti najveći kvar na tramvajskoj infrastrukturi na Maksimirskoj, koji je prvotno trebao biti gotov do ponedjeljka. Svi tramvaji sada voze normalno, osim linije 15 do Žičare koja ima manja oštećenja, a autobusna linija Jelenovac trenutačno ne vozi zbog električnog kabela koji treba ukloniti, pojasnio je.

Nevrijeme oštetilo Dom sportova Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL