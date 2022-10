Tomašević: 'Centar Zagreba nikad nije bio čišći. Nestašica vrećica? Trebalo ih je kupiti ranije, no sve će stabilizirati do kraja tjedna'

Peti je dan novog načina odvajanja otpada u Zagrebu. Iako je za kršenje pravila izdana samo jedna kazna od 700 kuna u centru grada, a izdano 70-ak upozorenja, to ne znači da su kante s ulica preko noći nestale niti da su se svi oboružali plavim vrećicama

Na pitanje gdje ih je nabavio, rekao je da ih je kupio na vrijeme. Počele su se, dodao je, prodavati dva tjedna prije zato da ne bi došlo do toga nestašice i navale na trgovine, kao što je slučaj zadnjih nekoliko dana. 'Koristim vrećice od 10 litara, procjena je da će meni i supruzi trebati jedna vrećica od 10 litara dva tjedna jer odvajamo sve', rekao je zagrebački gradonačelnik za RTL .

Ustvrdio je i da kad se vide sve kritike zadnjih tjedana, da se ništa od svega što se kritiziralo nije dogodilo. 'Centar grada je čišći nego ikad. Trenutno je u nekoliko dana maknuto nešto više od pola kanti iz centra, uredno se građani drže pravila od 20 do 22h, mislim da smo dobili puno čišći centar grada bez kanti i spremnika što veliki dio građana događa', rekao je Tomašević za RTL .

Komentirao je i je li trebalo sustav pripremiti ranije. 'Prodano je gotovo 700.000 paketa, gotovo sedam milijuna vrećica u dva tjedna . Na više od 500 trgovačkih prodajnih mjesta, na nekima od njih je nestašica, ali sve će se stabilizirati do kraja tjedna. Ljudi kad kupe paket, neće trebati svaki dan kupovati vrećice, stabilizirat će se sve do kraja tjedna i svi će moći kupiti sve veličine vrlo skoro', kazao je Tomašević.

'Tu ne može biti ni politički niti bilo koji drugi kriteriji jer bi to palo na sudu. Bio je višak iz perspektive administracije, restrukturiranja koje provodimo u Holdingu u Zagrebu, koje je najveće restrukturiranje u Hrvatskoj. Kada je itko igdje toliko ljudi koji su bili višak proglasio viškom, u smislu da bi firma stala na noge, a imala je 800 milijuna kuna gubitak u prošloj godini, koja je zadužena s pet milijardi kuna. Iz te perspektive od tih 700 ljudi koji su utvrđeni kao višak, 640 je samo dalo otkaz ili su ga dobili. Dobit će svi otpremnine, Holding će prodisati konačno i moći ćemo zaposliti radnike na operativnim radnim mjestima gdje ih fali pa i u Čistoći. U Čistoći zapošljavamo, ali radnika fali', rekao je za RTL .

Komentirajući višak radnika u Holdingu, rekao je da se on utvrđuje prema zakonskim kriterijima.

Komentirao je i tko mu smješta u vlastitim redovima. 'Nisam ja spomenuo sabotažu s Jadranskim mostom nego stručnjaci. Rekao sam da je to bilo neodgovarajuće rješenje za privremenu prometnu regulaciju i dao sam nalog da se u roku tjedan dana popravi. Ne mislim da je bila sabotaža nego katastrofalno napravljen posao. Imate sustav od preko 20.000 zaposlenika u svim gradskim poduzećima, sustav koji je građen po jednom modelu 20 godina i imate ljude u njemu kojima ne odgovaraju promjene koje uvodimo, transparentnost, da se može zapošljavati bez stranačke iskaznice, prijave nepravilnosti oko korupcije i promjene. U svakoj promjeni onaj tko je imao koristi od toga, posebice od nereda i kaosa u gospodarenju otpada s promjenom će izgubiti taj status', ustvrdio je Tomašević.

'Sa SDP-om ćemo konstruktivno razgovarati, dobro funkcionira suradnja u Saboru'

Tomašević je komentirao i zašto još uvijek ne postoji sporazum koji je raskinut s SDP-om.

'Partneru treba neko vrijeme da artikulira ono što bi se u koalicijskom sporazumu trebalo promijeniti i to su teme od onih 27 točaka koliko smo definirali na početku koalicije koje su prioritet da se ostvare do kraja mandata. Treba SDP-u neko vrijeme da artikuliraju zahtjeve, spremni smo revidirati sporazum, da dodamo teme koje su bitnije i prioritetnije da se ostvare do kraja mandata, da neke teme maknemo van, konstruktivno ćemo razgovarati', kazao je Tomašević.

Na pitanje planira li Možemo sa SDP-om zajedno na izbore, Tomašević je kazao da nisu počeli razgovore na toj razini. 'Dobro funkcionira suradnja u Saboru između Kluba Možemo i SDP-a. Puno je točaka gdje se slažemo, ima nekih točaka gdje se ne slažemo i to su ključni razgovori za artikuliranje stava za izvore bi li se išlo u predizbornu ili postizbornu suradnju', rekao je za RTL.