Bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić povlači se sa svih političkih funkcija. Odluku je objavio na svojem Facebook profilu kratko napisavši: Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju

Tomislav Tolušić, bivši potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar poljoprivrede povlači se sa svih političkih funkcija. Odluku je obznanio putem svojega Facebook profila u kojem je kratko napisao kako i on odlazi u 'samoizolaciju', ali onu političku. Do kraja će odraditi svoj mandat u Saboru, piše i 'to je to od mene', što se tiče politike.

'Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju. Ali onu političku😊. Povlačim se sa svih političkih funkcija. Odradit ću do kraja ovaj mandat u Saboru i to je to od mene, što se politike tiče (osim članstva u mojoj i jedinoj političkoj stranci u kojoj ću ikad biti). Nadam se da sam ostavio nešto iza sebe, i u svom gradu, i u svojoj županiji, a nadam se barem nešto i na nacionalnoj razini. Bilo je par ružnih ali još više lijepih trenutaka zadnjih 15-ak godina ali došlo je vrijeme da drugi preuzmu kormilo i pokušaju biti bolji i uspješniji od mene. Sve što sam do sada radio u životu, radio sam sa strašću. Ako nemate strasti u sebi, ako vam krv ne vrije dok nešto radite, ako vam srce ne kuca brže, onda se nemojte ni baviti tim poslom. Strasti za politiku trenutačno više nemam i ne bi bilo korektno prema bilo kome tko mi je ikad u životu dao svoj glas na izborima, da sam tu samo zbog svoje koristi i da bih dobio plaću a ne bih dao 100% sebe zauzvrat. A i ostalo mi je još nešto ideala i stavova koje ne mislim pregaziti a to neće biti moguće ako ostanem u igri koja se zove politika😊.

Tako da će show ići dalje bez mene. Strasti imam i previše, da ne mislite da sam se smirio ili ne daj Bože, opametio😊. Ali za zemlju, lozu i vino. I moju Slavoniju. I za nešto što sam htio napraviti zajedno sa mojim Ocem ali ću, nažalost, to morati napraviti i ostvariti sam.

Vidimo se nekom drugom prilikom, nadam se vrlo skoro, kada ćete imati priliku vidjeti i okusiti što može slavonska zemlja i strast. I prstohvat hercegovačke tvrdoglavosti😊.'