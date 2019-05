Tko su doista vlasnici Velike Britanije?

Jedan posto populacije posjeduje polovinu Engleske, tvrdi Guy Shrubsole u novoj knjizi 'Čija je Engleska?', opisujući stanje kao 'zaprepašćujuću nejednakost'. Stvarni vlasnici Otoka su aristokracija i bogati investitori. Najveći privatni vlasnik terena veličine trećine Istre vojvoda je od Buccleucha & Queensberryja, a danski milijarder Anders H. Povlsen skoro cijelog škotskog Highlanda, koji je želio uz pomoć četvoro djece vratiti u doba divljine. Ako uspije, bit će to uz pomoć samo jedne kćeri, jer mu je troje njih poginulo u uskršnjem pokolju na Šri Lanki

U nedavnoj studiji o 50 najvećih britanskih zemljoposjednika ugledna britanska tvrtka ABC Finance Ltd. za investiranje u nekretnine na prvo je mjesto među privatnim vlasnicima stavila Richarda Scotta , vojvodu od Buccleucha & Queensberryja, jednog od najvećih zemljoposjednika u Europi s četiri veličanstvena škotska imanja raširena na 97.124 hektara, što je kao trećina Istarske županije.

Britanski vojvoda i danski plebejac tipični su predstavnici ekskluzivnog kluba od jedan posto populacije koja je vlasnik polovine Engleske, kako to u svojoj knjizi 'Čija je Engleska?' tvrdi autor Guy Shrubsole . Prema drugim istraživanjima, situacija na ostatku Otoka je ista, ako ne gora. Knjiga izlazi početkom svibnja, a The Guardian sa Shrubsoleom nastoji prodrijeti u podrijetlo vlasništva tih golemih prostranstava, tradicionalno okruženog tajnovitošću. Iako je zemlja dugo bila koncentrirana u rukama malog broja vlasnika, precizne informacije o vlasništvu teško su dostupne, ali nove tehnologije digitalnog mapiranja i skupljanja podataka te zakon o slobodi informiranja omogućili su Shrubsoleu prikupljanje, kako sam piše, ‘šokantnih statističkih podataka’.

U rukama plemstva još je uvijek 30 posto Engleske, no autor knjige vjeruje da je postotak podcijenjen jer čak 17 posto vlasnika u Engleskoj i Walesu nije prijavljeno u zemljišnim knjigama te su najvjerojatniji vlasnici ‘nepostojećih’ hektara plemićke obitelji kao što je ona sir Rogera Tempesta, lorda Bracewell Cravena iz 12. stoljeća, čije 32 generacije nasljednika tijekom osam stoljeća drže imanje Broughton Hall u North Yorkshireu.

Situacija se stoljećima ne mijenja te većina ljudi nije svjesna toga da nekoliko tisuća vojvoda, baruna, vitezova i seoskih štitonoša posjeduje više zemlje nego cjelokupna srednja klasa Engleske, piše Shrubsole. On procjenjuje da je 18 posto zemlje u vlasništvu ‘novopečenih industrijskih lovaša, oligarha i bankara iz Cityja’, nerijetko skrivanih iza neprozirnih offshore kompanija.

Zemljom bogatiji od same kraljice Elizabete II (kraljica osobno raspolaže s 8100 hektara) jest i vlasnik H&M-a Stefan Persson sa 8650 hektara u Hampshireu i Wiltshireu. U portfelj švedskog kralja jeftine mode ulazi cijelo jedno englesko selo i imanje Savernake, diskretno kupljeno od kraljevske krune preko firme Ramsbury S.a.R.L. Među 50 najvećih našao se također Cambridge, dok je Anglikanska crkva na 13. mjestu s 42.500 hektara upola skromnija od modnog mogula Povlsena.

Kada se sve zbroji i oduzme, u vlasništvu javnog sektora ostalo je samo osam posto engleske zemlje, a većina stanovništva posjeduje tek pet posto, piše Shrubsole.

Kako su se korporacije domogle novih nekretnina? Odgovor na to u Guardianu daje profesor ekonomske geografije Brett Christophers: od dolaska Margaret Thatcher na vlast 10 posto zemlje ili dva milijuna hektara u javnom vlasništvu prešlo je u privatne ruke. Kako to? Pa tako da su stiskanjem budžeta javnim ustanovama one morale prodavati nekretnine da pokriju osnovne troškove, prodajući nerijetko u tišini, potajno i ispod cijene šume, bolnički okoliš, javna igrališta…

No zemlja se često koristi iz čistog hira, tvrdi Carys Roberts, glavna ekonomistica Instituta za istraživanje javnih politika, što se najbolje vidi u slučaju kupnje teritorija za privatna lovišta crvenih tetrijeba.

Svatko s mnogo novca može kupiti jahtu, dvorac ili Bentley, ali biti vlasnik lovišta nije samo dokaz bogatstva, nego ultimativna potvrda društvene moći jer traži jaku političku poziciju da se dobije pravi teren, kao i mnogobrojne dozvole za formiranje lovišta. Ona su dokaz moći, pa nije čudo što ih ima arapska obitelj Al Maktoum, kao i domaći uzgajivač konja Richard Kelvin-Hughes. Škotski parlament je stoga prošlog tjedna raspravljao o prijedlogu novog zakona kojim želi spriječiti netransparentne poslove oko zemljišta i samovolju vlasnika koja ide protiv javnog interesa i uništava male farmere.