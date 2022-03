Tko je novi ministar graditeljstva? Radolović: Ne želimo ići ispod pojasa i spominjati 'rusku vezu', Pavić uzvratio: Te teze ne stoje

Hoće li s proljećem konačno početi masovna obnova? Je li godina dana produljenja roka dovoljna da se iskoristi novac iz Bruxellesa? Slijedi li šira rekonstrukcija Vlade?

Radimir Čačić govoreći o Ivanu Paladini kazao je da je nezavisni stručnjak, da ga do jučer nije još vidio.

'Problem je da li je dobro vodio kompaniju', kazao je i napomenuo da je posebno osjetljivo kod njega 'činjenica da je u eklatantnom sukobu interesa'.



'Ministarstvo u koje dolazi ima pod sobom upravljanje državnom imovinom, a državna imovina je dana u koncesiju kompaniji u kojoj on ima 10%. Dakle, mora prije nego stupi na dužnost, a i ne sumnjam da će to učiniti, jer bez toga nemamo što razgovarati - obaviti formalno-pravne stvari. Ima rok 20 dana', kazao je među ostalim Radimir Čačić.

Sanja Radolović je govorila o tome kako je oporbu zanimala tvrtka i neuspješna realizacija projekta Kupare te ih je začudio ministrov odgovor u vezi s tim. Smatra da je najveći problem što ministar nema apsolutno nikakvog iskustva na rukovodećim položajima u javnoj administraciji.



'Jedno je biti menadžer u privatnom sektoru, a nešto sasvim drugo je to u javnom, gdje morate biti podložni političkom šamaranju na svakodnevnoj razini, kompliciranim procedurama zakona o javnoj nabavi, a još je kompliciranije povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti.', rekla je Radolović te dodala kako kao oporba 'ne žele ići ispod pojasa i spominjati rusku vezu'.



'Ali moramo spomenuti to da vlasnik njegove tvrtke je navodno blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu', kazala je među ostalim Radolović. Napomenula je da je ministar odbijao danas govoriti o jako puno pitanja koja su mu se postavljala.

Marko Pavić je potom uzvratio da je ministar Paladina kazao da je još 2020. podnio zahtjev za izlazak iz projekta Kupari u kojemu ima 10%.



'To je sad u sudskom procesu. Neće biti u sukobu interesa. Dobili smo mladog čovjeka s velikim iskustvom u građevinskom sektoru i s menadžerskim iskustvom. Osobe koje dolaze iz akademskog i civilnog društva prigovaraju mu radi menadžerskog iskustva u privatnom sektoru. No to bi mu trebala biti upravo najveća prednost da postane ministar. Upravljao je velikim sustavima poput IGH-a', kazao je Pavić.



Govorio je i o tome da 'teze da je ministar ruski igrač' dolaze iz lijeve strane oporbe i da te teze apsolutno ne stoje.