Tko je novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj? Izvlačio ljude iz Gaze, sad ima novi zadatak

Nedavno izabrani britanski veleposlanik u Hrvatskoj, Javed Patel, predstavio se građanima u videu objavljenom na Instagramu.

Krenuo je u obilazak Zagreba s Britanskog trga, provozao se tramvajem, posjetio Gornji Grad i kupio kravatu. Govoreći na hrvatskom, istaknuo je da već mjesecima uči jezik.

'Želim obići svaki dio vaše prekrasne zemlje. Želim još bolje naučiti hrvatski', rekao je Patel, koji je na veleposlaničku dužnost došao s pozicije voditelja konzularnog odjela za Gazu u britanskom Ministarstvu vanjskih poslova, piše Dnevnik.hr.