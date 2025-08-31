javed patel

Tko je novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj? Izvlačio ljude iz Gaze, sad ima novi zadatak

31.08.2025 u 16:01

Javed Patel, novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj, obratio se građanima putem Instagrama na hrvatskom jeziku

Nedavno izabrani britanski veleposlanik u Hrvatskoj, Javed Patel, predstavio se građanima u videu objavljenom na Instagramu.

Krenuo je u obilazak Zagreba s Britanskog trga, provozao se tramvajem, posjetio Gornji Grad i kupio kravatu. Govoreći na hrvatskom, istaknuo je da već mjesecima uči jezik.

'Želim obići svaki dio vaše prekrasne zemlje. Želim još bolje naučiti hrvatski', rekao je Patel, koji je na veleposlaničku dužnost došao s pozicije voditelja konzularnog odjela za Gazu u britanskom Ministarstvu vanjskih poslova, piše Dnevnik.hr.

Poseban zadatak

Ondje je radio na podršci državljanima Velike Britanije koji su željeli napustiti Gazu. Sad ima drugačiji zadatak.

'U sljedeće četiri godine moj zadatak i privilegij bit će podizanje odnosa Britanije i Hrvatske na još viši nivo. Razgovarat ću s hrvatskim političarima o temama koje su važne za naše zemlje. Jačat ću veze hrvatskih i britanskih biznisa. Snažno ću podržavati suradnju u znanosti, umjetnosti, tehnologiji i inovacijama', rekao je Patel.

Nije mogao zanemariti niti najvažniju sporednu stvar na svijetu za kojom su pojednako 'ludi' i Britanci i Hrvati. 'Kao strastveni nogometni navijač, želim gledati pobjede i poraze na terenu s vama. Vidimo se', dodao je.

