Tjedno trgovanje zaključeno u blagom minusu

CROBEX je završio dan s negativnih 0,12 posto, zbog čega je tjedan također zaključen s negativnim predznakom (-0,09 posto). CROBEX10 je upisao sličan pad, s -0,13 posto te -0,6 posto na tjednoj razini. Sektorski indeksi imali su mješovite izvedbe. Dobitnik je bio transport s +0,45 posto, dok je najlošiji rezultat upisao građevinski sektor s -0,7 posto.

Likvidnost u redovnom trgovanju je potonula i nije dostigla razinu od milijun eura, dok su blok transakcije i više nego nadoknadile rupu u redovnom prometu. Tako je realizirana transakcija vrijedna 2.7 milijuna dionicama ACI, te dodatnih milijun eura dionicama ZABA-e. Končar je još jednom bio dominantno izdanje u redovnom trgovanju te je izdanje apsorbiralo polovicu dnevnog prometa (477 tisuća eura, bez promjene cijene). Niti jedno drugo izdanje nije prešlo prag od 100 tisuća eura likvidnosti.

Na čelu liste dobitnika bila je Đuro Đaković Grupa sa rastom od 14,16 posto uz 22 tisuće eura prometa. S druge strane, brojni gubitnici završili su u crvenom uz minimalnu likvidnost. Među najlikvidnijima bilo je povlašteno izdanje Končar D&ST koje je oslabilo 1,67 posto uz 81 tisuću eura prometa.

Dobitnik dana Đuro Đaković Grupa +14,16% 50,00

Gubitnik dana Končar D&ST -1,69% 3500,00

CROBEX -0,12% 3,732.92