Tjednima prije izbora slušali smo brojke koje su, očito, bile teški promašaj. Zašto su ankete ovaj put promašile?

'Kako je moguće da su predizborne ankete u tolikom nerazmjeru s rezultatima izbora i zašto su tako očigledno pogriješile?' pitanje je koje se postavilo nakon ovih - ali i nakon većine prethodnih izbora. U samoj kampanji više agencija obavilo je više istraživanja za više medija, najčešće nacionalnih televizija, a razlika između HDZ-a i Restart koalicije bila je znatno manja. U nekima, doduše ne previše poznatima po pouzdanosti, čak se predviđala uvjerljiva pobjeda oporbe

Jedino istraživanje u kojemu je barem malu prednost imao HDZ jest ono agencije Ipsos Puls za Novu TV nekoliko dana prije izbora, po kojemu je HDZ trebao dobiti 52 zastupnika, Restart koalicija 51, Domovinski pokret 18, Most devet, koalicija centra tri zastupnika, Možemo šest i Reformisti Radimira Čačića jedan mandat. Agencija Promocija Plus za RTL je predvidjela pobjedu koalicije Restart s 56 mandata, HDZ-u je davala 55, Domovinskom pokretu 18, Mostu šest, platformi Možemo! tri, a Živom zidu jedan mandat. HRrejting je za HTV predvidio 60 mandata Restart koaliciji i 54 mandata HDZ-u, a bilo je i nekih agencija kod kojih je ova razlika bila još drastičnija.

'Ključni su trendovi, a u našim istraživanjima oni su jasno pokazali pad broja birača SDP-a, rast platforme Možemo i Mosta te stvaranje nove opcije oko Stranke s imenom i prezimenom', dodao je Šalinović, složivši se da bi predizborna istraživanja doista trebalo jasnije označavati i stručnije pratiti i tumačiti kako ih građani ne bi gledali kao puko predviđanje rezultata.

S njime se slaže politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Dragan Bagić, a koji prije svega ima ogromne primjedbe na nacionalne televizije što objavljuju predizborna istraživanja.

'Istraživanja se ne rade radi projekcije rezultata, nego mjerenja stanja u jednom trenutku, ne zato što nas zanima trenutak, nego radi predviđanja - ali to ne rade ankete, nego eksperti i analitičari. Ukoliko imamo ankete koje se provode po sličnoj metodologiji kroz neki vremenski period, iz trendova se ekstrapolacijom mogu dobiti ozbiljna predviđanja. Dakle ankete treba procjenjivati isključivo prema tome jesu li dobro naznačile trendove, a čini mi se da je Ipsos u tome otišao najdalje: naznačio je stabilnost HDZ-a, jačanje koalicije Možemo na račun SDP-a i pokazao približavanje koalicije centra izbornom pragu i to da Domovinski pokret slabi, a Most jača. To su oni vrlo jasno zabilježili i svi ti trendovi su se potvrdili na izborima', kaže Bagić za tportal.