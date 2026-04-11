Tisuće se okupile za i protiv prava na pobačaj u Pragu: Nekoliko privredenih

Sudionici godišnjeg Hoda za život uputili su se kroz gradsko središte nakon mise u katedrali svetog Vida.

Stotine uglavnom mladih prosvjednika okupile su se na protudemonstracijama pod sloganom "Prag je feministički". Neki su držali znakove sa sloganima poput "Ženska prava su ljudska prava" ili "Moje tijelo, moj izbor".

Na mjestu prosvjeda bio je veliki broj policajaca kako bi se spriječili mogući izgredi, dok je glasnogovornik rekao da je pet osoba privremeno privedeno zato što nisu slijedili upute policajaca.

Broj abortusa u Češkoj je u padu već desetljećima te ih se godišnje izvodi oko 15.000, prema novinskoj agenciji CTK.

Žene imaju zakonsko pravo na pobačaj do 12. tjedna trudnoće bez navođenja razloga. Pobačaj je iz medicinskih razloga dopušten do 24. tjedna.