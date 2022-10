Tisuće bježe od mobilizacije: Europljani ne žele ruske dezertere, evo i zašto

Jesu li u Europi uopće dobrodošli ruski muškarci koji ne žele ratovati u Ukrajini? Tisuće njih napušta svoju domovinu. Oni bježe od vojne obveze i bojišta. Ali kamo idu? I tko ih želi prihvatiti?

Duge kolone automobila na ruskoj granici prema Gruziji, Finskoj i Kazahstanu. Rasprodani letovi prema Srbiji, Dubaiju pa čak i prema Bjelorusiji. Mnogobrojni ruski muškarci su posljednjih dana napustili svoju zemlju, kako bi izbjegli djelomičnu mobilizaciju. No, u Europi mnoge zemlje ratnim dezerterima doslovno zatvaraju vrata pred nosom. Finska je u međuvremenu zatvorila svoje granice, a neke druge države dezerterima ne izdaju potrebne vize. Kakva je situacija u srednjoj i jugoistočnoj Europi? Dopisnici Deutsche Welle opisali su kakva je situacija u zemljama iz kojih izvještavaju.

Češka

Predsjednik Miloš Zeman podržava prihvat ruskih ratnih dezertera. 'Mislim da bi tim ljudima trebali dati vizu, baš kao i ukrajinskim izbjeglicama', rekao je on. Zeman je do prošle godine podržavao Putina, a u međuvremenu se pretvorio u vrlo oštrog protivnika ruskog predsjednika. Ali njegove riječi u Pragu ostaju bez ikakvih posljedica.

Češka prihvaća samo disidente, ali ne i dezertere. Rusi koji bježe od mobilizacije nemaju pravo na humanitarnu vizu, kaže ministar vanjskih poslova Jan Lipavsky. 'Onaj tko bježi iz zemlje samo zato što ne želi ispuniti obveze koje mu nameće vlastita država, ne ispunjava preduvjete za dodjelu humanitarne vize', tako news-portal CT24 citira šefa diplomacije u Pragu.

Lipavsky je taj stav opravdao sigurnosnim aspektima. 'Naš cilj ne može biti da nam se dezerteri motaju po zemlji, to bi i za našu državu bio sigurnosni rizik', tvrdi on. I dodaje: 'Možda među njima ima i ruskih agenata.' Ministar naglašava kako on već odavno radi na tome da se oslabi utjecaj ruskih obavještajnih službi u Europi. Češka je prošle godine protjerala 81 člana ruskog diplomatskog osoblja koje se sumnjičilo za špijunažu, kaže ministar. Oni su, kako je dodao, odgovorni za napad na jedno skladište streljiva 2014. godine.