Tijela stradale braće na Mosoru biti će prevezena u splitsku bolnicu

Tijela dvojice braće koja su smrtno stradala u subotu na večer u blizini planinarskog doma na Mosoru tijekom nedjelje će biti prevezena u splitsku bolnicu, doznaje se od pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Vinka Prizmića.

"Planirano je da tijela stradalih sa Mosora budu prevezena u splitsku bolnicu helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a ako to ne dozvole vremenski uvjeti, onda će uz pomoć pripadnika HGSS-a njihova tijela biti prevezena kopnenim putem", rekao je za Hinu Prizmić.

Prizmić je potvrdio kako je mlađi od stradale braće (57) iz planinarskog doma otišao po vodu na obližnji izvor, a pošto je teren bio zaleđen i sklizak, on je pao u taj izvor. "Kad su dvojica preostalih koji su boravili u planinarskom domu, od kojih je jedan bio stariji brat (60) onoga koji je otišao po vodu na izvor, primijetili da se on nije vratio, pošli su u potragu. Vidjevši mrtvo tijelo svojega mlađeg brata, srce starijeg brata je otkazalo te je i on umro na licu mjesta", kazao je Prizmić.