Tijekom noći nebo nad Istrom i Kvarnerom proparalo 13 tisuća munja! Velika promjena stiže i u ostatak Hrvatske, evo i kad

U noći s ponedjeljka na utorak oluja je pogodila sjeverni dio Istre i Kvarner, a promjena vremena tijekom dana proširit će se na cijelu zemlju

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 °C, na istoku i jugu malo viša.

Za srijedu se najavljuje promjenljivo uz mjestimičnu kišu i lokalne grmljavinske pljuskove, još tijekom noći i jutra u zapadnijim područjima, a sredinom dana i poslijepodne u Slavoniji i osobito u Dalmaciji. Sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu uglavnom slab sjeveroistočni i sjeverozapadni.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim i olujnim udarima, te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a na Jadranu od 18 na sjevernom do 25 °C na južnom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 °C.