krapinske toplice

Teška nesreća u Zagorju: U sudaru dvaju automobila poginuo 43-godišnjak

I.V.

01.07.2026 u 17:48

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U sudaru dvaju osobnih automobila u Krapinskim Toplicama smrtno je stradao 43-godišnji vozač

Nesreća se dogodila oko 16.10 sati u mjestu Klokovec, na raskrižju državne ceste DC507 i nerazvrstane ceste, gdje su se sudarila dva osobna automobila.

Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, smrtno je stradao 43-godišnji vozač.

Zbog očevida je državna cesta DC507 od 16.45 sati zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na lokalne ceste.

Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon njegova završetka.

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