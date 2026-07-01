Teška nesreća u Zagorju: U sudaru dvaju automobila poginuo 43-godišnjak

U sudaru dvaju osobnih automobila u Krapinskim Toplicama smrtno je stradao 43-godišnji vozač
Nesreća se dogodila oko 16.10 sati u mjestu Klokovec, na raskrižju državne ceste DC507 i nerazvrstane ceste, gdje su se sudarila dva osobna automobila.
Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, smrtno je stradao 43-godišnji vozač.
Zbog očevida je državna cesta DC507 od 16.45 sati zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na lokalne ceste.
Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon njegova završetka.