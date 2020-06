Tanja Fajon pozvala Janšu na ostavku: Ostavka šefa diplomacije nije dovoljna

Privođenje slovenskog ministra za gospodarstvo i potpredsjednika vlade Zdravka Počivalšeka, prvog koalicijskog partnera premijera Janeza Janše, potreslo je slovensku političku scenu, a većina opozicije traži održavanje izvanrednih izbora ili glasovanje o povjerenju vladi.

"Umjesto da se ta vlada bavi rješavanjem problema ljudi, mi se svi moramo baviti kriminalnim poslovima koji sežu do njezinih vrhova", kazala je u izjavi za javnost nova predsjednica slovenskih Socijalnih demokrata (SD) Tanja Fajon, dodavši da zbog skandala vezanim uz nabavu medicinske opreme nije dovoljna ostavka ministra unutarnjih poslova Aleša Hojsa nego bi trebala odstupiti cijela vlada jer više nema moralnog legitimiteta.

Kako prenose slovenski mediji, neki od ostalih oporbenih prvaka smatraju također da je vlada zbog malverzacija oko nabave medicinske opreme u epidemiji Covida-19 izgubila svaki legitimitet. No dok su jedni za to da se u slučaju ostavke ili pada vlade raspišu prijevremeni izbori, drugi smatraju da bi se, ako sadašnja vladajuća većina izgubi kontrolu u parlamentu, moglo izvršiti političko preslagivanje i naći kandidat koji bi pristao na pokušaj formiranja nove vlade u kojoj bi dominirala ljevica do redovnih izbora koji su predviđeni tek za dvije godine.

Premijer Janez Janša prihvatio je ostavku svog ministra unutarnjih poslova Aleša Hojsa koji je član Janšine stranke, prešutno se složivši sa Hojsovom ocjenom da su uhićenje i kriminalistička istraga protiv Počivalšeka politički motivirani, ali cijeli slučaj još nije otvorenije komentirao.

Privatna televizijska posaja Nova24.TV čiji je osnivač Janšina Slovenska demokratska stranka (SDS) navodi međutim da su pristrani i politički vođeni postupci protiv Počivalšeka i još nekih vladi bliskih ljudi znak da "duboka država" priprema "državni udar" protiv sadašnje desne vlade.

Današnje događanje oko ostavki ministra unutarnjih poslova i ravnatelja policije, te privođenja potpredsjednika vlade Počivalšeka nezavisni i oporbi naklonjeni mediji tumače kao znak da Janša nakon ponovnog dolaska na vlasti prije nešto više od tri mjeseca unatoč opsežnim kadrovskim promjenama u policiji i ministarstvima nije uspio zaustaviti kriminalističku istragu pogodovanja i političkog izbora poduzeća koja su zarađivala na nabavi respiratora i maski za vrijeme epidemije, pri čemu je bilo pritisaka i korupcije.