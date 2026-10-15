Tajanstvena skupina upala na teritorij NATO-a: Tko su 'Crni Rusi'?

Prema izvješću Latvijske televizije, incident se dogodio u noći s 5. na 6. listopada. Maskirani muškarci pokušali su iz Bjelorusije ući u Latviju s 20 migranata , a pritom su prijetili latvijskim vojnicima koji su ih pokušavali zaustaviti. Nakon nekoliko sati navodno su ponovno ušli na latvijski teritorij i oštetili graničnu infrastrukturu.

Najavili su i nove akcije u susjednim državam a, dok stručnjaci upozoravaju da bi iza skupine mogle stajati ruske i bjeloruske obavještajne službe.

Odgovornost je preuzela slabo poznata skupina iz Bjelorusije koja se predstavlja kao ‘Crni Rusi’ (Black Russians), najavljujući nastavak sličnih operacija. No nije jasno zašto bi organizacija koja se predstavlja kao kriminalna javno objavljivala svoje aktivnosti i privlačila pozornost sigurnosnih službi, umjesto da djeluje u anonimnosti, piše latvijski javni servis LSM.

Prijete novim operacijama na granicama

Osoba koja se predstavila kao Neman, navodni glasnogovornik ‘Crnih Rusa’, objavila je na Telegramu jednominutni video. Lice mu je bilo skriveno, a glas izmijenjen.

U snimci skupina tvrdi da preuzima odgovornost za događaj na latvijsko-bjeloruskoj granici, u župi Kaplava u regiji Krāslava.

‘Službeno preuzimamo odgovornost za incident na latvijsko-bjeloruskoj granici u župi Kaplava, u regiji Krāslava. Potvrđujemo da je u noći s 5. na 6. listopada skupina od troje aktivista 'Crnih Rusa' prešla granicu i sukobila se s latvijskim vojnicima. Potom su ponovno ušli na latvijski teritorij u blizini sela Matuliški, ukrali nadzorne kamere, oštetili opremu i prošli neopaženo.’

U videu su najavljene i nove navodne sabotaže u zemljama koje graniče s Bjelorusijom. Neman je pritom uputio prijetnju Latviji i zapadnim savezima.

‘To je bio samo test za Latviju koji nisu prošli. Uskoro ćete vidjeti nešto slično na drugim dijelovima naše granice. Europska unija i NATO kolos su na glinenim nogama koji će se urušiti nakon našeg prvog udarca’, poručio je.

Stručnjaci sumnjaju na obavještajnu operaciju

Jānis Sārts, direktor NATO-ova Centra izvrsnosti za strateške komunikacije sa sjedištem u Rigi, smatra da iza naziva ‘Crni Rusi’ možda uopće ne stoji stvarna, neovisna organizacija, nego informacijska operacija obavještajnih službi. Prema njegovu mišljenju, samostalno djelovanje takvih skupina u Rusiji i Bjelorusiji teško je zamislivo.

Cilj bi, smatra Sārts, mogao biti izazivanje snažnih emocija i poticanje straha, osobito među građanima zabrinutima zbog zbivanja na granicama.

‘Ono što se događa na granici izravno je povezano i s bjeloruskim i s ruskim vlastima. To što sada rade čista je informacijska operacija’, rekao je.

Pritom je situaciju usporedio s mađioničarskim trikom u kojem izvođač jednom rukom izvodi trik, dok drugom odvlači pozornost publike.

Sličnu procjenu iznio je i Dmitry Halko, bjeloruski politički izbjeglica i vojni novinar koji živi u Poljskoj. Smatra da bi skupina mogla služiti kao posrednička struktura preko koje se određene aktivnosti prikrivaju ili pripisuju navodnim neovisnim aktivistima.

‘Riječ je o svojevrsnom projektu specijalnih službi. Ne znamo koliko je on stvarno fizički organiziran. No, čini se da je riječ o posredničkoj strukturi koja služi za prikrivanje određenih aktivnosti, kojima se po potrebi mogu pripisati razni događaji, sabotaže na granicama i slično. Drugim riječima, poruka je: nismo to bili mi, to su neki aktivni građani koji izražavaju svoje stavove, a mi nismo krivi. Kao i obično, to su mali zeleni ljudi, samo na novoj razini. Prije su bili zeleni, a sada su postali crni’, rekao je Halko.

Dodao je da takva struktura može poslužiti kao način prikrivanja različitih operacija i izbjegavanja izravne odgovornosti.

‘Mislim da će se provokacije nastaviti i da možemo očekivati eskalaciju, još veću od one kojoj već svjedočimo. Sada imaju i smokvin list kojim se mogu pokriti – nismo mi, ništa ne znamo’, upozorio je Halko.

Latvijske službe pokrenule kazneni postupak

Latvijska Državna sigurnosna služba (VDD) također je upozorila na pojedince sa sjedištem u Bjelorusiji koji se predstavljaju kao ‘Crni Rusi’.

VDD je 9. listopada pokrenuo kazneni postupak zbog sumnje na osnivanje kriminalne organizacije s ciljem počinjenja osobito teških kaznenih djela protiv mira te protiv Latvije i Ukrajine.

Sigurnosna služba zasad nije iznijela dodatne pojedinosti o istrazi.