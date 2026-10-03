Proukrajinski premijer Latvije rasturio na izborima: Vodi s trostrukom prednošću

Izlazne ankete javne televizije LSM pokazale su da je Ujedinjena lista osvojila 35,6 posto glasova, a nakon nje najviše glasova ima stranka Latvija na prvom mjestu, koja podsjeća na američku MAGA-u, s 11,3 posto. Latvija na prvom mjestu uoči izbora je nastojala pridobiti značajnu rusku manjinu.

Baltičke zemlje već mjesecima upozoravaju na to da Rusija provodi sabotaže, kibernetičke i druge hibridne napade diljem Europe kako bi oslabila podršku za Ukrajinu i posijala strah, iako zapadni dužnosnici odbacuju zabrinutost da je Rusija sposobna pokrenuti izravan napad na NATO, čija je članica i Latvija.

Rusija tvrdi da su takve optužbe neutemeljene te da su rezultat antiruske histerije.

Reagirajući na rezultate izlaznih anketa, Kulbergs je izrazio nadu da će ostati premijer, no naglasio je da ne želi vladati u koaliciji sa strankom Latvija na prvom mjestu. Ako službeni rezultati potvrde podatke izlaznih anketa, za sastavljanje vlade ipak će mu biti potrebni koalicijski partneri.

"To je izvanredno. Nisam očekivao takve rezultate", rekao je Kulbergs u stranačkom sjedištu u Rigi.

Na trećem mjestu na izlaznim anketama je Progresivna stranka s 11,3 posto osvojenih glasova, a nakon nje s 10,8 posto glasova je proruska stranka Suverena snaga..