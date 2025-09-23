Svjetski čelnici sastaju se na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, evo o čemu će govoriti

Ostali govornici na dnevnom redu prvog dana su, između ostalih, brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva , turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i francuski predsjednik Emmanuel Macron . Govori bi trebali početi u 9 sati po lokalnom vremenu (13 sati GMT).

Govorit će i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i predsjednica Opće skupštine Annalena Baerbock.

Planirana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o ratu u Ukrajini, kojoj bi trebao prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oko 150 predsjednika država i vlada trebalo bi govoriti tijekom sljedećeg tjedna, među njima i hrvatski predsjednik Zoran Milanović čije je obraćanje predviđeno za srijedu. Glavne teme zasjedanja bit će sukob na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i nestabilne financije UN-a, uz promjenjivu geopolitičku ulogu Sjedinjenih Država pod Trumpom.