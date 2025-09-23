VAŽNE TEME

Svjetski čelnici sastaju se na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, evo o čemu će govoriti

I.H./Hina

23.09.2025 u 10:27

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: LUKAS COCH
Bionic
Reading

Govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorit će se opća rasprava 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku u utorak

Ostali govornici na dnevnom redu prvog dana su, između ostalih, brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Govori bi trebali početi u 9 sati po lokalnom vremenu (13 sati GMT).

vezane vijesti

Govorit će i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i predsjednica Opće skupštine Annalena Baerbock.

Planirana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o ratu u Ukrajini, kojoj bi trebao prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oko 150 predsjednika država i vlada trebalo bi govoriti tijekom sljedećeg tjedna, među njima i hrvatski predsjednik Zoran Milanović čije je obraćanje predviđeno za srijedu. Glavne teme zasjedanja bit će sukob na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i nestabilne financije UN-a, uz promjenjivu geopolitičku ulogu Sjedinjenih Država pod Trumpom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PUNO ULAŽE U OBRANU

PUNO ULAŽE U OBRANU

Koliko je zapravo jaka Poljska? Ima impresivnu vojsku, ali...
VELIKI RIZIK

VELIKI RIZIK

Ogroman strateški zaokret Amerike: Svijet će dobiti nove nuklearne sile?
uoči ključnih izbora

uoči ključnih izbora

Dramatično obraćanje moldavske predsjednice: Uhićena 74 ruska agenta, obučavani u Srbiji

najpopularnije

Još vijesti