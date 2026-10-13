Sveta stolica objavila: Papa ima rak pluća

Iz Svete stolice objavili su kako je 71-godišnjem papi, tijekom 90-minutne operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a nakon biopsije, utvrđeno je da se radi o adenokarcinomu pluća.

Podsjetimo, papa Lav XIV. hospitaliziran je u bolnici zbog odstranjivanja čvora na plućima koji mu je otkriven prije nekoliko tjedana.

Kako su dodali u službenom priopćenju iz Svete stolice , nakon uspješnog zahvata, kojim mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, papa se oporavlja u rimskoj bolnici Gemelli.

'Nakon operacije, Papa se normalno probudio i vratio se nakon kratkog promatranja u svoju sobu na 10. katu', stoji u priopćenju.

Podsjetimo, papa je sam objavio svijetu da odlazi na operaciju, govoreći s balkona na Trgu svetog Petra nakon tradicionalnog Angelusa. Rekao je da mu je pronađena 'izraslina na plućima u vrlo ranoj fazi', ali da su mu liječnici savjetovali da ju ukloni.

Iz Vatikana su naglasili kako papa nije imao simptome infekcije ili bolesti.

Vijest o tome da papa mora na operaciju, a onda i da mu je otkriven rak, iznenadila je vjernike diljem svijeta.

Iznenađen je i državni tajnik Vatikana, kardinal Parolin. On je za BBC rekao da je zabrinut jer 'sigurno nije očekivao ništa slično'.

Dodao je da je vijest bila 'kao grom iz vedra neba', ali i da su kardinali uvjereni u papin oporavak.