Estonija će 1. prosinca zatvoriti sve cestovne granične prijelaze s Rusijom zbog sve većih sigurnosnih prijetnji i sabotaža koje pripisuje ruskim obavještajnim službama. Odluku je u petak potvrdio estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna tijekom posjeta Azerbajdžanu, poručivši da je zatvaranje granice nužno kako bi se zaštitile Estonija i ostatak Europe. Mjera će vrijediti za vozila i pješake, dok će željeznički teretni promet zasad ostati dopušten

'Nismo sretni zbog toga, ali moramo reagirati i zaštititi Europu', rekao je Tsahkna novinarima u Bakuu, gdje je sudjelovao na otvorenju estonskog veleposlanstva. Estonska vlada odluku o zatvaranju granice donijela je još 20. studenoga, nakon niza sigurnosnih incidenata koje povezuje s Rusijom. Među njima je i pokušaj sabotaže estonske tvrtke Threod Systems, koja posluje u obrambenoj industriji. Estonske vlasti tvrde da je napad naručila ruska vojna obavještajna služba GRU. Prema odluci vlade, 1. prosinca zatvorit će se svi cestovni granični prijelazi između Estonije i Rusije, uključujući Narvu, Koidulu i Luhamau. Ograničenja će se nakon šest mjeseci ponovno razmotriti, ovisno o sigurnosnoj situaciji, piše Euronews.

'Moramo zaštititi Europu' Tsahkna je upozorio da se Rusija ne zaustavlja na ratu u Ukrajini, nego sve češće provodi sabotaže i druge neprijateljske aktivnosti protiv europskih država. Estonija, koja s Rusijom dijeli granicu dugu više od 300 kilometara, smatra da su takvi incidenti dio šireg pokušaja destabilizacije Europe. Zatvaranjem cestovnih prijelaza Tallinn želi otežati djelovanje ruskih obavještajnih službi, ali i spriječiti zaobilaženje sankcija te druge nezakonite aktivnosti preko granice. Estonske vlasti priznaju da će odluka pogoditi stanovnike pograničnih područja, osobito one koji imaju obitelji, posao ili imovinu s druge strane granice. Vlada je poručila da sigurnost zemlje ipak mora imati prednost. Željeznički prijevoz tereta nastavit će se prema postojećim pravilima, uz stroge carinske kontrole.