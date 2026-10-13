Papa Lav XIV. uspješno operiran: Zna se koliko će ostati u bolnici

Podsjetimo, Lav XIV. o otkriću čvora na plućima javno je govorio tijekom nedjeljne molitve. Riječ je o promjeni koja je otkrivena tijekom redovitih kontrola, a papa je tada najavio da će biti uklonjena, piše AP News .

Sve papine audijencije otkazane su do 20. listopada, kako bi se papa oporavio.

Prema izjavi glasnogovornika Svete Stolice, operacija je obavljena prema planu, a 71-godišnji papa nakon nje se vratio u svoju bolničku sobu, gdje se očekuje da će ostati tjedan dana. Operaciju je izveo tim predvođen Stefanom Margaritorom, voditeljem torakalne kirurgije u bolnici Gemelli.

Čvorom se naziva mala nakupina tkiva na plućima. Iako je većina takvih promjena na tkivu dobroćudna, mali postotak može predstavljati rani stadij raka pluća. Za sad nema informacija iz bolnice, o kakvim je promjenama riječ u slučaju pape Lava XIV.



Liječnici ističu da se takve promjene mogu uspješno liječiti, osobito ako se otkriju u ranoj fazi. Lorenzo Spaggiari, voditelj torakalne kirurgije Europskog instituta za onkologiju u Milanu, koji ne sudjeluje u liječenju pape, rekao je za AP News da je prognoza u takvim slučajevima vrlo dobra ako se pokaže da je promjena ograničena i da su okolni limfni čvorovi nezahvaćeni.



Hoće li papa u studenom putovati u Južnu Ameriku?

Oporavak bi mogao utjecati i na planirano papino putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga. Hoće li Lav XIV. moći krenuti na put, ovisit će o njegovu zdravstvenom stanju i tijeku oporavka.

Putovanje bi bilo najdulje njegova pontifikata dosad, s nizom letova i promjenama nadmorske visine, osobito tijekom boravka u Peruu.

Papa je i ranije imao zdravstvenih problema. Kao mladi misionarski svećenik 1985. godine obolio je od trbušnog tifusa tijekom boravka u Peruu, gdje je nastavio svoje svećeničko djelovanje nakon oporavka, podsjeća AP News.