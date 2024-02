Šveđani hrle u domobrane: Vojna pričuva nema kapaciteta za sve zainteresirane

Ruska invazija na Ukrajinu potaknula je Švedsku da intenzivira pripreme za potencijalni ratni sukob. Švedska domobranska vojna rezerva s oko 23.000 pričuvnika pala je u nemilost nakon završetka Hladnog rata te je postala domena uglavnom sredovječnih građana, a neki od njih nisu previše ozbiljno shvaćali svoje dužnosti. No sada se to mijenja. Vladino izvješće iz 2001. registriralo je alarmantan pad broja pričuvnih snaga.

Nekoliko godina nakon raspada Sovjetskog Saveza vlada je ukinula gotovo automatski upis u pričuvu za one koji su završili vojni rok, a 2010. on je ukinut. No ruska aneksija Krima 2014. potaknula je široko promišljanje sigurnosnih pitanja diljem Europe. U proteklom desetljeću domobranstvo je reformirano kako bi se bolje povezalo s klasičnom vojskom. Umjesto 'odbačene' vojne opreme, primjerice, švedski rezervisti danas raspolažu istim oružjem kao i vojnici. Ipak, do prije dvije godine novačenje se odvijalo 'na kapaljku', a većina domobranskih postrojbi nije odslužila propisane dane službe.

U 2020. vojna pričuva imala je oko 20.000 u odnosu na oko 120.000 domobrana sredinom 1980-ih. Sve je to promijenila ruska invazija na Ukrajinu 2022. Te se godine 29.101 Šveđanin prijavio u domobrane, što je 619 posto više od prosječne godine. U prva dva tjedna siječnja prijavilo se oko 1200 ljudi, četiri puta više nego u istom razdoblju 2023. Konrad Lindblad, koji se prije sedam godina pridružio domobranima nakon što je 2004. odslužio vojni rok, rekao je da su se njegovi prijatelji i poznanici odjednom počeli raspitivati kako da se pridruže. Lindblad danas itekako ozbiljno shvaća svoju dužnost, no nije bilo tako u početku.