Sve više stručnjaka zagovara strategiju 'nula covida'. Je li ona izvediva u Europi

Dva milijuna Novozelanđana započelo je u ponedjeljak trodnevnu karantenu u Aucklandu zbog samo tri slučaja covida-19. Brzo i odlučno zatvaranje kako bi se život što prije vratio u normalu - to je strategija "nula covida" koju primjenjuju Azija i Oceanija. No je li to izvedivo i u Europi

Tom strategijom želi se u nekoj regiji ili zemlji smanjiti cirkulaciju koronavirusa na nulu strogim mjerama koje se uvode čim se zaraza pojavi. To se kombinira s drastičnom kontrolom žarišta (testiranje, praćenje, izolacija). Istodobno, normalan život može se nastaviti u područjima u kojima virusa nema. Sve više stručnjaka zauzima se da se takva startegija primijeni i u Europi. "Za zemlje koje su je usvojile prednost je trostruka", istaknuo je švicarski epidemiolog Antoine Flahault. To su, na primjer, Novi Zeland, Australija, Kina, Tajvan i Vijetnam. "Na zdravstvenom planu, oni su nesporni svjetski prvaci po malom broju umrlih po stanovniku, a na društvenom život se odvija normalno. Barovi, restorani, kulturne i sportske aktivnosti, škole i sveučilišta normalno su otvoreni, a epidemiološke mjere gotovo i ne postoje", objasnio je. "Na gospodarskom planu, Tajvan i Kina bilježe pozitivan rast BDP-a", dodao je Flahault, direktor Instituta za globalno zdravlje pri Sveučilištu u Ženevi. Suživot s virusom On smatra da je strategija "nula covida" bolja od "strategije ublažavanja" koju provodi većina zemalja na Zapadu, što se zapravo odnosi na "organiziranje suživota s virusom između dva vala". "Suživot s virusom znači što? Sadašnja situacija nije prihvatljiva, dugoročno previše je nepoznanica”, kazao je Martin McKee, profesor javnog zdravlja na Londonskoj školi higijene i tropske medicine. "Uzalud se pokušava epidemiju staviti pod kontrolu, neprestano dolaze novi valovi i nova zatvaranja i nitko ne može ništa isplanirati, putovanje na odmor, vjenčanje ili ulaganje u otvaranje restorana", rekao je.