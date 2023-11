Sve je više slučajeva mononukleoze: Liječnik otkriva kako prepoznati simptome

'Ne bih posebno apostrofirao taj porast kao zabrinjavajući. Nije to ništa dramatično. U posljednja dva mjeseca preko naše dječje ambulante prijavljeno je preko 250 slučajeva mononukleoze. U dnevnoj bolnici liječeno ih je 32 – to su oni koji se prijave zbog dehidracije i sličnih stanja - a samo u jednom slučaju došlo je do hospitalizacije', kaže dr. Puljiz.

Vrijeme inkubacije može trajati i do dva mjeseca od kontakta, a virus se može prenositi i do godinu i pol jer se dugo zadržava u sekretu. Prenosi se kapljičnim putem, najčešće ljubljenjem, zbog čega se često ta bolest i naziva 'bolest poljupca'. Pored toga, može se prenijeti rukama te predmetima na kojima se nalazi zaražena slina. Zbog toga se onima koji imaju manju djecu savjetuje redovito pranje igračaka.

Kako objašnjava dr. Puljiz, tek u manje od pet posto slučajeva dolazi do komplikacija. 'Potencijalno se mogu razviti problemi sa srcem, poput aritmij i upale srčanog mišića, može se pojaviti osip na koži, anemija, može doći do upale jetre, hepatitisa, upale mozga, sniženih trombocita, ruptura u području slezene nakon blagih napora. No to je, na svu sreću, jako rijetko', naglašava doktor.

Kako je kod oboljelih moguća ruptura slezene, preporučuje se izbjegavanje sportskih aktivnosti barem tri tjedna. Kod profesionalnih sportaša osjećaj umora može trajati i po nekoliko mjeseci, pa i opservacija dulje traje.