Broj zaraza hripavcem u Zagrebu drastično porastao u tri tjedna

Dodao je da na području Zagreba trenutno ima 48 oboljelih, a samo prije sedam dana bilo ih je 16. No, najteže je u Splitu, gdje je krajem listopada zabilježeno 125 slučajeva zaraze.

Također, mogu se javiti i napadaji kašlja koji su dugotrajni, hriptavi i ponekad piskutavi. No, kroz iduća dva tjedna kašalj se može intenzivirati.

Prepoznatljivost hripavca je u specifičnom hriptavom, ponekad i piskutavom kašlju, dok su ostali simptomi slični prehladi. Godišnje je u svijetu oko 50 milijuna slučajeva hripavca s pola milijuna smrtnih ishoda. Bakterije u ustima, nosu i grlu zaražene osobe koja pati od hripavca ekstremno su zarazne i brzo se šire, odnosno prenose se s osobe na osobu i to kapljičnim putem.

Ako se hripavac ne liječi ili ne tretira na adekvatan način, može doći do neželjenih komplikacija. Radi se o pojavi upale pluća, konvulzije, bolesti mozga te čak i smrti. Kod odraslih osoba može doći i do pojave slomljenih rebara, kao i do hernije, odnosno bruha te rektalnog prolapsa.

Rješenje za izbjeći sve ove probleme je jednostavno – cijepiti se. Cjepivo protiv hripavca daje se u kombinaciji s cjepivima protiv difterije i tetanusa te prve dvije do tri doze se obično daju djeci od dva do 12 mjeseci starosti.