Sve je više divljih svinja, no od ove štetočine svi bi mogli imati veliku korist

Rewilding jača u Europi

No dok se divlje svinje množe i šire svoj areal, novi pogled na odnos ljudi s prirodom sve više dobiva na značenju. Pokret rođen u Europi i poznat kao rewilding želi vratiti krajolike u prvobitno stanje. Jedan od najpoznatijih načina da se to postigne je tzv. trofički rewilding, što podrazumijeva ponovno uvođenje ili umnožavanje rijetkih životinjskih i biljnih vrsta, čime se obnavljaju prirodni procesi, potičući tako bioraznolikost i generirajući ekološko bogatstvo.

No gdje se u sve to uklapaju divlje svinje? Jesu li one poželjna megafauna ili pak prijetnja i ide li rewilding na ruku samo divljim životinjama ili i ljudi mogu imati neku korist od njega?

U Sjevernoj Americi pak nemaju toliko milosti prema ovoj životinji. Kanada je tijekom mapiranja svinja identificirala i njihov 'opak' hibrid koji se brzo razmnožava i dobro prilagođava hladnoj klimi. U SAD-u već postoje nacionalni programi nadzora i (po potrebi) istrebljenja te uživaju podršku velikog broja ljudi. Ipak, postoje i znanstvene struje koje teže očuvanju te vrste, holistički pristupajući ovoj problematici.

Kako svinje mogu pomoći u revitalizaciji ekosustava?

U Engleskoj, gdje su veprovi autohtoni, jedna žena posebice se zalaže za takav pristup. Kako piše BBC, nakon što je Chantal Lyons tijekom rada na magisteriju proučavala interakciju divljih svinja s ljudima, svoja otkrića sumirala je u knjizi 'Groundbrakers: The return od Britain's Wild Boar'. Čak se privremeno preselila u kuću u poznatoj šumi Dean, u koju su se divlje svinje vratile nakon više godina 'izbivanja'.