Suverenisti: Ne učini li to Vlada spremni smo organizirati referendum o zaštiti kune

Hrvatski suverenisti poručili su u četvrtak da su, ne učini li to Vlada na temelju njihove referendumske inicijative, spremni organizirati referendum kako bi se hrvatski narod izjasnio o zaštiti nacionalne valute kune nasuprot uvođenju eura.

Premijera Plenkovića prozvao je da uporno ponavlja mantru kako se Hrvatska odlučila na ulazak u europodručje prilikom referenduma o ulasku u EU, ali ne spominje da hrvatski narod ima pravo odlučiti kada će se to dogoditi i pod kojim uvjetima, baš poput ostalih država članica koje nisu dio europodručja.

Naglasio je da se promašene ekonomske politike europodručja mogu vidjeti kod južnijih mediteranskih zemalja poput Italije, Španjolske, Portugala i Grčke, koje su nakon ulaska u europodručje stagnirale u svom razvitku u odnosu na sjevernije razvijenije ekonomije i gospodarstva.

I Davorin Karačić, član Predsjedništva stranke Neovisni za Hrvatsku koja je podržala referendumsku inicijativu "Zaštitimo hrvatsku kunu", rekao je da prosperiraju mnoge države EU koje su zadržale svoje nacionalne valute, posebno one srednje Europe.



Bitnim je ocijenio da se to pitanje riješi na referendumu, "budući da same političke stranke, pa i one na vlasti nemaju potreban izborni legitimitet u vrijednosnom smislu za donošenje ovakvih odluka koje će nam odrediti sudbinu i budućnost".

Stranački kolega Krešimir Kartelo zamjerio je da se javna rasprava o uvođenju eura u Hrvatskoj svodi na dizajn kovanica, a javnosti se ponavlja mantra o obvezatnom uvođenju eura.