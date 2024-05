Suprug ozlijeđene padobranke: 'Avion je totalno uništen, čudo da ima preživjelih'

Kazao je kako je on prije nesreće na istom avionu imao tri leta i sve je proteklo bez problema. 'Četvrti let nije se pojavio na nebu u određeno vrijeme i čujemo hitnu. Bilo je jasno da se nešto dogodilo teško.

Zazvonio je telefon i javila se hitna Zagreb i kaže mi da je avion pao u šumu, ali da ne znaju gdje. Rekao sam da ću im reći gdje je. Avion nakon polijetanja ide u lijevi zaokret i s male visine mogao je samo završiti u šumi Kerestinec. To je bila prva grupa lokacija', ispričao je Pirc.

'Nakon toga smo išli letjeti da iz zraka prepoznamo mjesto doskoka. Nismo uspjeli, ali jedan od preživjelih je javio na mobitel da jedrilica kruži iznad njih, tako da je to bila jedna bolja lokacija. Otkazala je mašina u avionu i došlo je do sudara. Avion je totalno uništen, tako da je pravo čudo da je to uopće netko preživio', kazao je Pirc.