Superutorak je vratio u sedlo favorita establišmenta, ali ništa još nije riješeno

Joe Biden prešao je put od političkog mrtvaca do velikog pobjednika u samo dva tjedna. Kampanja mu je skoro potonula na dno Marijanske brazde nakon katastrofalnih rezultata u Iowi i New Hampshireu, ali nakon superutorka ponovo je u sedlu i to kao glavni favorit za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. No Đana Luša, docentica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, ne smatra da je utrka već riješena

'Ne zovu ga bez veze superutorak', euforično je poručio biračima na skupu u Los Angelesu Biden na krilima dobrih rezultata. Biden je osvojio devet od 14 država, i - iznenađujuće - Massachusetts, iz kojeg dolazi kandidatkinja Elizabeth Warren. Međutim Bernie Sanders osvojio je Kaliforniju, najveću državu koja daje najveći broj delegata. Brojanje će potrajati danima i kada se sve zbroji, dva glavna rivala mogla bi biti poravnata. Superutorak je najvjerojatniji kraj za Warren i multimilijardera Michaela Bloomberga, kojemu se malo toga vratilo od uloženih pola milijarde dolara, koliko je upumpao u oglašavanje svoje nominacije.

Tako da je sada posve jasno da je utrka za demokratsku nominaciju postala bitka između dva kandidata – Bidena, predstavnika stranačkog centra i američkog potpredsjednika tijekom dva mandata Baracka Obame, te Sandersa, više lijevo orijentiranog. Iako ga u SAD-u nazivaju socijalistom, politike koje zastupa u Europi bi bile smještene u čisto socijaldemokratski politički prostor. Biden je favorit političkog establišmenta, kojem i sam pripada. Što se krije iza velikog povratka Joea Bidena, pitali smo Đanu Lušu, docenticu s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a ona kaže da je Biden nakon loših rezultata u Iowi, Nevadi i New Hampshireu proglašen gubitnikom u medijima i dovodilo se u pitanje daljnje financiranje njegove kampanje, dok mu je dobrim rezultatima prijetio mladi i sve popularniji kandidat sličnih centrističkih stavova Pete Buttigieg te se senzacionalistički najavljivalo uključivanje u kampanju milijardera Bloomberga. 'Međutim na američkim predizborima sve je moguće, što pokazuju iskustva brojnih kandidata iz prošlosti. Posebice se nikoga ne treba otpisivati nakon održanih izbora u samo četiri savezne države koje zajedno broje 155 delegata, što je neusporedivo u odnosu na 14 država koje su održale predizbore u superutorak i njihovih 1371 delegata. Samo Kalifornija i Teksas nose 643 delegata', kaže Luša i dodaje da je prekretnicu za Bidena sigurno predstavljala pobjeda u Južnoj Karolini - državi koja mu je dala zamah pred superutorak s obzirom na to da se dio glasača odlučuje u zadnji trenutak, pod dojmom neposrednih izbornih rezultata u drugim državama, i ponovno privukla donatore - kao i odustajanje Petea Buttigiega te Amy Klobuchar od predizborne utrke.

Docentica s FPZG-a objašnjava da Buttigieg predstavlja glas generacije tzv. milenijalaca s rezultatima koji reflektiraju najširi raspon podrške glasača po godinama, spolu, edukaciji i ideologiji. Njegova podrška trebala bi zasigurno pomoći Bidenu jer bilježi slabije rezultate među mlađom populacijom. Međutim očito je da je politički establišment demokrata stao uz Bidena u strahu od moguće pobjede 'socijalista' Sandersa. Luša se slaže da je Bidenovim dobrim rezultatima u superutorak sigurno pomogao i demokratski politički establišment strahujući od daljnjih podjela u stranci, za čiju je predsjedničku nominaciju od početka konkuriralo čak 29 kandidata. Stručnjakinja naglašava da je s vremenom postalo izgledno da su tražeći formulu za uspjeh na izborima 2020. demokrati negdje uz put izgubili svoj politički identitet. Nije riječ samo o konturama, nastavlja, već o jasnoj podjeli na dvije struje, tzv. progresivce i umjerene, koji su se iscrpljivali u međusobnim odmjeravanjima, ne uspijevajući se okupiti oko jednog snažnog kandidata. >>> Karijeru u Senatu završio kao najsiromašniji kongresnik, bio Obamina desna ruka, a sada treći put pokušava postati prvi čovjek SAD-a. Tko je zapravo Joe Biden? 'Nakon početnih pobjeda Bernieja Sandersa establišment demokrata skupio je redove u nastojanju da se ne odmaže kandidatu koji ne bi odveo stranku u nepoznatom smjeru, tj. previše ulijevo, što ne podržava većina članova. Međutim ne treba smatrati utrku riješenom. Bernie Sanders i dalje predstavlja vrlo konkurentnog kandidata za nominaciju Demokratske stranke. Bidena opterećuju etikete starijeg političara koji je dva puta gubio u utrci za predsjedničku nominaciju, kao i nespretnost u ophođenju', pojasnila je.