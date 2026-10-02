Sunce za vikend, a što nas čeka nakon toga? Pogledajte novu prognozu

Vjetar će biti većinom slab, dok će na istoku puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu se očekuju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podno Velebita bura će u noći i ujutro lokalno biti jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 8 stupnjeva, a na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 22 do 27 stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.