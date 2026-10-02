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Sunce za vikend, a što nas čeka nakon toga? Pogledajte novu prognozu

Bi. S.

02.10.2026 u 15:20

Temperatura se idućih dana neće znatnije mijenjati
Temperatura se idućih dana neće znatnije mijenjati Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL/DHMZ
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Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u subotu će biti sunčano, a ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla

Vjetar će biti većinom slab, dok će na istoku puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu se očekuju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podno Velebita bura će u noći i ujutro lokalno biti jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 8 stupnjeva, a na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 22 do 27 stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

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Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što slijedi nakon vikenda?

U nedjelju će također biti sunčano. Nakon toga očekuje se povremeno umjerena naoblaka, a u utorak ponegdje i povećana. Tada je uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše.

Na kopnu će vjetar biti većinom slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i jugozapadni. Prema sredini tjedna moguće je i jugo.

Temperatura se neće znatnije mijenjati.

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