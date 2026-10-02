Sunce za vikend, a što nas čeka nakon toga? Pogledajte novu prognozu

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u subotu će biti sunčano, a ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla
Vjetar će biti većinom slab, dok će na istoku puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu se očekuju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podno Velebita bura će u noći i ujutro lokalno biti jaka.
Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 8 stupnjeva, a na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 22 do 27 stupnjeva, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.
Što slijedi nakon vikenda?
U nedjelju će također biti sunčano. Nakon toga očekuje se povremeno umjerena naoblaka, a u utorak ponegdje i povećana. Tada je uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše.
Na kopnu će vjetar biti većinom slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i jugozapadni. Prema sredini tjedna moguće je i jugo.
Temperatura se neće znatnije mijenjati.