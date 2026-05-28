Cure detalji nesreće kod Požege: Poginuo 84-godišnjak

Zastrašujuća prometna nesreća u mjestu Rajsavac, nedaleko od Požege završila je s pogibelji 84-godišnjeg vozača traktora u četvrtak. Kako javlja dnevnik.hr, poginuli vozač je upravljao 'neregistriranim i neosiguranim traktorom' koji je imao poljoprivredni priključak te je k tome još vozio s isteklom vozačkom dozvolom.

U promet se uključivao s autobusnog ugibališta i skretao lijevo na kolni ulaz kada ga je pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila.