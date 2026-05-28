MJESTO RAJSAVAC

Cure detalji nesreće kod Požege: Poginuo 84-godišnjak

Ivor Kruljac

28.05.2026 u 21:41

Ilustracija / Vozilo hitne pomoći
Ilustracija / Vozilo hitne pomoći Izvor: Profimedia / Autor: Edmund Kijonka
Prema rezultatima očevida, traktorist je vozio neregistrirano i neosigurano vozilo, a nije imao ni važeću vozačku dozvolu

Zastrašujuća prometna nesreća u mjestu Rajsavac, nedaleko od Požege završila je s pogibelji 84-godišnjeg vozača traktora u četvrtak. Kako javlja dnevnik.hr, poginuli vozač je upravljao 'neregistriranim i neosiguranim traktorom' koji je imao poljoprivredni priključak te je k tome još vozio s isteklom vozačkom dozvolom.

U promet se uključivao s autobusnog ugibališta i skretao lijevo na kolni ulaz kada ga je pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila.

Došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice, a sam traktor se prevrnuo u putni kanal. Promet na državnoj cesti D51 je bio zatvoren do 16:45 sati, a očevid je provela zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda.

