Cure detalji nesreće kod Požege: Poginuo 84-godišnjak

Prema rezultatima očevida, traktorist je vozio neregistrirano i neosigurano vozilo, a nije imao ni važeću vozačku dozvolu
Zastrašujuća prometna nesreća u mjestu Rajsavac, nedaleko od Požege završila je s pogibelji 84-godišnjeg vozača traktora u četvrtak. Kako javlja dnevnik.hr, poginuli vozač je upravljao 'neregistriranim i neosiguranim traktorom' koji je imao poljoprivredni priključak te je k tome još vozio s isteklom vozačkom dozvolom.
U promet se uključivao s autobusnog ugibališta i skretao lijevo na kolni ulaz kada ga je pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila.
Došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice, a sam traktor se prevrnuo u putni kanal. Promet na državnoj cesti D51 je bio zatvoren do 16:45 sati, a očevid je provela zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda.