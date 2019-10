Ujak Jasmine i Smiljane Srnec bacio novo svjetlo na njihovog pokojnog oca: Pio je i bio agresivan

Nastavlja se suđenje Smiljani Srnec (45) zbog optužbi da je ubila sestru Jasminu Dominić (23) i njezino tijelo sakrila u škrinju. Danas će sud ispitati dva svjedoka, ujaka Jasmine i Smiljanje, Dragu Sabola te prvu susjedu obitelji Srnec Dominić, Sofiju Križaić

'U dobrom, ali smo bili u distanci. Sve više sam se udaljavao od njih. Nisam odlazio kod njih jer nisam mogao podnijeti način života kakvim su živjeli. Od malih nogu, kako su odrastale, otac je loše živio, pijančevao je, radio povremeno i to nisam mogao podnijeti. Sestri je govorio neka ode od njega s kćerima, da ću joj pomoći. Odbila je, da djeca moraju imati oca. Što se zaradilo, to se zapilo', rekao je D. Sabol.

Je li Martin bio prema supruzi i kćerima agresivan? 'To ne bih mogao 100 posto sigurno reći. Koliko sam čuo od drugih, bio je često agresivan', rekao je. Do dana kad je Jasmina nestala bili su u dobrim odnosima, ali nakon toga je komunikacija prekinuta.

'Prije odlaska na studij zamolila me da joj pomognem oko selidbe. Zadnji put ju je vidio u svibnju ili lipnju 2000., u krznenoj jaknici, mahnula mu je kad je čekala autobus. Nakon toga pitao je sestru za Jasminu. Rekla je da je na kruzeru, da je u Francuskoj, da joj je to Smiljana rekla jer joj se javila. O prijavi nestanka 2005. godine sam doznao iz novina. To mi je čudno, pa kakvi ste roditelji, i jedan i drugo, da pet godina niste ništa poduzeli. Policija je u više navrata dolazila pitati znam li išta', rekao je i dodao da sestra Katarina nije nikad rekla da je komunicirala s Jasminom.

Na svoju ruku je odlučio potražiti Jasminu i kontaktirao vidovnjaka koji mu je rekao da ode na policiju i da će pomoći. U pratnji policije su otišli na teren. 'Rekao je da je udarena po glavi s tupim predmetom i da je ubijena, te da će to sve reći na policiji. To je bilo sve', rekao je Sabol.

Sestri Katarini je više puta posuđivao novac. Martin se nije potrudio da zaradi i vrati dugove. 'Bio je u selu jako dobar svima jer je sve častio po selu', naglasio je. S Martinom nije razgovarao nakon što je kontaktirao vidovnjaka. 'Kad sam ispričao rodbini o vidovnjaku, Martin mi je preko bratića poručio da pazim što govorim', prisjetio se.

Ne zna zašto je Jasmina prekinula studij i ne zna je li se nakon toga vratila kući. 'Od drugim sam čuo da je otišla kod mame u Njemačku, da je tamo radila mjesec ili dva. Radila je i u kafiću. Nije čuo da bi Jasmina tružno govorila o ocu Martinu, kao ni supruga Katarina. U selu je čuo da se Martin svađao s djecom, ali ne zna oko čega.

'On je radio privremene poslove, više nije radio nego što je radio. Radio je jedno vrijeme u GK Međimurju, bio na terenu u Rusiji. Uglavnom je radio po Palovcu', istaknuo je Sabol. Prisjetio se kad je uznemirenu Jasminu vidio ošišanu na 'nulu', no ne sjeća se je li to bilo u vrijeme srednje škole ili fakulteta. Jesu li Dominićevi posuđivali novac od kamatara, to ne zna, kao ni jesu li vratili dug i je li im itko prijetio zbog novca.