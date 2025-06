Sud presjekao: Split prekoračio ovlasti skraćivanjem rada noćnih klubova

Sud je u obrazloženju presude naveo kako Gradsko vijeće nije imalo zakonsku osnovu za određivanje kraćeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine "Barovi" (noćni klubovi, noćni barovi i disco klubovi), koji po zakonu mogu raditi noću unutar zatvorenih prostora.

Dodaje se da predstavničko tijelo lokalne samouprave ne može takvim objektima ni produžiti radno vrijeme, bez obzira na lokaciju njihova poslovanja. Na sjednici održanoj 15. srpnja prošle godine, splitsko Gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se za navedene objekte propisuje skraćeno radno vrijeme od 21.00 do najkasnije 2 sata, i to u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada, pozivajući se na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.