Sud odlučio: U roku od 15 dana briše se Dan oslobođenja Splita od fašizma!

U zasad nepravomoćnoj presudi odlučeno je da su naknadnim uklesavanjem postolja, poznatog kao 'štandarac' Grad Split i gradske službe povrijedili autorska prava akademskog kipara Kuzme Kovačića . On se lani usprotivio takvoj intervenciji, a kada je ona ipak učinjena, pokrenuo je sudski postupak.

Kovačić se tomu usprotivio, no u Gradu Splitu bili su stava da se njegova autorska prava odnose samo na izvedbu štandarca, dok tekstualni dio određuje Gradsko vijeće. Trgovački sud ima drugačije mišljenje i presudio je da su povrijeđena kipareva autorska prava.

U presudi koju posjeduje i objavljuje tportal, odlučeno je i da Kovačiću pripada naknada za povredu moralnih autorskih prava u iznosu od 6 tisuća eura, te da Grad treba platiti sudske troškove u iznosu od 969,68 eura i objaviti presudu u dnevnim novinama. Ostavljena je mogućnost žalbe na presudu, no Trgovački sud donio je privremenu mjeru po kojoj se bez obzira na to dodatni natpis na postolju mora ukloniti u roku od 15 dana, odnosno postolje se mora vratiti u prvobitno stanje.

Konzervatori uz Kovačića

U sudskom postupku Kovačić je potvrdio da on zapravo nije autor originalnog teksta na štandarcu, no tvrdi da ga je prilikom oblikovanja prihvatio i da se stoga radi njegovom jedinstvenom autorskom djelu. Pismeno se usprotivio lanjskoj intervenciji s Danom oslobođenja Splita od fašizma, a na njegovu stranu stali su i Konzervatorski odjel te Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Gradske službe ostale su pri stavu da kiparu pripadaju autorska prava na postolje, a ne i natpis na njemu, no sud im nije dao za pravo.