Vučić priznao poraz pa otkrio koliko su studenti dobili mandata više

'Želim vas obavijestiti da je na temelju stratificiranog uzorka jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista. Imat će između 135 i 140 mandata, a mi oko 105', izjavio je Vučić.

'Nemamo konačne rezultate. Mnogi će biti iznenađeni. A vi ćete shvatiti koliko su neki lagali i što su sve izmišljali', rekao je Vučić na početku obraćanja.

Riječ je o političkom preokretu nakon više od desetljeća dominacije Vučićeve stranke, a posebno je znakovito to što je poraz priznao sam predsjednik Srbije, i to prije objave konačnih službenih rezultata.

Studenti imaju gotovo pola milijuna glasova više

Vučić je objavio i procjene broja glasova koje su osvojile dvije najveće liste.

'Mi imamo negdje oko 1.720.000 glasova, govorim na temelju uzorka. Oni imaju oko 2.200.000', rekao je.

Prema tim brojkama, studentska lista osvojila bi približno 480.000 glasova više od liste okupljene oko SNS-a.

Još važnije, takav odnos snaga značio bi da studentska lista ima dovoljno zastupnika za samostalno formiranje parlamentarne većine. Narodna skupština Srbije ima 250 zastupničkih mjesta, a za natpolovičnu većinu potrebno ih je najmanje 126.

Vučićeve procjene studentima daju između devet i 14 mandata više od tog praga.

Predsjednik Srbije osvrnuo se i na moguće rezultate manjinskih lista. Prema njegovim riječima, Savez vojvođanskih Mađara mogao bi osvojiti tri mandata, dok bi albanska lista i Stranka demokratske akcije (SDA) mogle dobiti po jedan.

Naglasio je, međutim, da te podatke još ne može sa sigurnošću potvrditi.

Veliki preokret nakon gotovo dvije godine prosvjeda

Izborni rezultat koji je objavio Vučić predstavljao bi veliku promjenu političkog odnosa snaga u Srbiji.

Studentski pokret nastao je nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Prosvjedi su se postupno proširili na cijelu zemlju i prerasli u zahtjeve za odgovornošću institucija, borbom protiv korupcije i političkim promjenama.

Tijekom gotovo dvije godine studenti su organizirali masovna okupljanja, blokade fakulteta i prosvjedne šetnje, a potom su odlučili sudjelovati na parlamentarnim izborima s vlastitom listom.

Njihov izborni nastup predstavljao je drukčiji pristup od tradicionalnih oporbenih stranaka. Pokret se organizirao bez jednog istaknutog vođe, a na listu je uključio sveučilišne profesore, stručnjake i druge predstavnike društvenog života.

Današnje izbore obilježila je iznimno visoka izlaznost. Prema procjenama studentske liste, do 19 sati glasalo je oko 4,31 milijun građana, znatno više nego na prethodnim parlamentarnim izborima 2023. godine.

Konačne rezultate tek treba potvrditi Republička izborna komisija. No ako se Vučićeve procjene pokažu točnima, studentska lista imat će dovoljno zastupničkih mjesta da samostalno osigura većinu u parlamentu, bez potrebe za koalicijskim partnerima.