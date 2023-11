'Mjere su iste i u Hrvatskoj i u Papui Novoj Gvineji. Najgore je u Rumunjskoj'

Na pitanje postupaju li sve zemlje u Europi na isti način kada pokušavaju suzbiti svinjsku kugu, Jemeršić je rekla kako je to apsolutno.

Na vrhuncu epidemije imali smo 23-25 posto ukupnih pozitivnih nalaza, a sada imamo svega 3 posto. To je izuzetan pad i možemo reći da možemo biti zadovoljni s takvim nalazom, naglasila je.

Rumunjska je trenutno u najgoroj situaciji u Europi stoga što Rumunjska od 2017. ima afričku svinjsku kugu i do danas je nije suzbila u domaćih svinja i nažalost zbog toga ona je potpuno zatvorena za izvoz bilo čega svinjskog porijekla, kazala je Jemeršić.

- Dakle, žao bi mi bilo da je percepcija u Hrvatskoj takva da mi provodimo neke drugačije mjere ili da ne provodimo mjere. Mjere su jednake svugdje u Europi. Mjere su jednake od papuanske Nove Gvineje koja je zaražena Afričkom svinjskom kugom, sve do Dominikanske Republike. Nažalost, to su jedine mjere kojima se možemo boriti protiv ove bolesti, naglasila je.

- Dakle, čak i ako trenutno nisu bolesne s kliničkim znacima, svinje će sigurno oboljeti, a kao što znamo afrička svinjska kuga je apsolutno smrtonosna bolest za svinje i one će sigurno uginuti. U pronalaženje lijeka i cjepiva za svinjsku kugu uloženi su veliki novci, milijuni i milijuni eura, no za sada rezultata nema, ističe.

Naglašava kako je virus jako specifičan, on je izuzetno dobar imunomodulator, dakle nakon infekcije svinja on mijenja njen imunološki sustav kako bi prilagodio sve svojim daljnjim replikativnim sposobnostima. Govori kako je teško doći do kvalitetnog neštetnog cjepiva u današnjim okolnostima te da ljudi rade desetljećima na proizvodnji takvog cjepiva.

Ljudi rade desetljećima na proizvodnji takve vakcine. Danas se najdalje otišlo, postoji vakcina koja se sada ispituje u Vijetnamu, koja je proizvodnja Sjedinjenih Američkih Država i Vijetnama te pokazuje neku nadu za budućnost, govori.