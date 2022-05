[VIDEO] Stravično iskustvo Osječanke: 'Sestra je rekla da odem u WC te, ako želim obdukciju, rukama zadržim plod'

Među ženama koje su u četvrtak govorile na prosvjedima održanim širom Hrvatske u znak podrške Mireli Čavajdi bila je Osječanka Maja Anić. U potresnom svjedočanstvu progovorila je o hororu gubitka bebe u nevjerojatnim uvjetima

U KBC-u Osijek dobila je abortivnu pilulu koja potiče trudove te drugu pilulu koja je trebala utjecati na to da bebino srce prestane kucati, da dođe do poroda.

Maja Anić rekla je da je u 13. tjednu trudnoće saznala da dijete umjesto dvije arterije u pupkovini ima samo jednu, pa bebino srce kuca dvaput slabije nego njezino. Bebi je dijagnosticiran Turnerov sindrom. Nije željela prekinuti trudnoću, no doktori su joj savjetovali da to ipak učini jer će trudnoću teško iznijeti.

'Imala sam trudove, a od pilula sam povraćala od 7 sati kad sam došla pa sve do 19 sati. U 18 sati sam rekla sestri, kada je napokon došla, da mi je loše. Na ranijem dogovoru liječnici su mi rekli da ću dobiti injekciju ili tabletu protiv bolova. No, sestra mi je rekla da ne mogu dobiti ništa ako ne pojedem nešto.

Nisam ljuta na osoblje jer je jedna sestra pokrivala cijeli odjel i shvaćam da nije stigla sve. No, tu šokovima nije bio kraj. Osjećala sam pritisak i mislila sam da će me staviti na stol da se porodim, no sestra je rekla da otiđem u WC te, ako želim obdukciju, rukama zadržim plod. I doista sam to napravila. Vidjela sam ga i držala u rukama.