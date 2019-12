Kreću muke s nadoknadom nastave: Evo što kažu neki ravnatelji

Nakon 36 dana štrajka postignut je dogovor između sindikata i Vlade. Glavna tema tako postaje nadoknada 16 propuštenih dana. Ministarstvo obrazovanja prošloga tjedna objavilo je prijedlog nadoknade nastave, pa smo pitali ravnatelje što misle o njemu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja smatra da će biti potrebno skratiti zimske praznike, ukinuti proljetne, a školsku godinu produljiti za tjedan dana. U pravilu bi zimski praznici trajali barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja (Badnjak – Sveta tri kralja), proljetni od 10. travnja do 13. travnja (Veliki petak – Uskrsni ponedjeljak), a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020.