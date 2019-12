Ribić otkrio kada počinje nova runda pregovora, nova ponuda Vlade neće na referendum

Škole su i danas u štrajku, no sve u glasnije spekulacije da bi u novoj rundi pregovora, koja započinje danas u 14:30 konačno moglo doći do dogovora Vlade i sindikata obrazovanja

'Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola će danas imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja će o tome raspravljati na Vijeću. Neće se odlučivati više na referendumu svih članova jer je referendum sve rekao. Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno, jer bi to produljilo štrajk', rekao je Ribić.

'To nije bio uvjet Vlade, već je to logika situacije. Mi znamo što nam je raditi jer nam je to referendum rekao', poručio je

Nova runda pregovora počinje u 14:30, najavio je Ribić.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, nova ponuda Vlade kombinacija je povećanja koeficijenata i povećanja plaća kroz dodatke. Konkretni postoci povećanja plaća bi trebali biti dogovoreni na današnjem sastanku.

Podsjetimo, prosvjetarima su u prošlotjednoj ponudi Vlade, ponuđeni dodaci kroz granski kolektivni ugovor (3% od 1. prosinca ove godine i 1% od 1. lipnja iduće godine) te 'osigurač' od 1% koji bi se aktivirao na plaći za prosinac 2020. ukoliko ne bude donesena Uredba o koeficijentima. Uz to svim sindikatima javnih i državnih službi nudi se povećanje osnovice 2+2+2% (od 1.1., 1.6. i 1.10. iduće godine).