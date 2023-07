Štrajk u pravosuđu postaje najduži u povijesti Hrvatske, tko će odgovarati?

"Mislili smo da će Vlada i sam ministar shvatiti kuda ide takva situacija, ide u svakako u lošem smjeru, pitanje je kome je to u interesu", rekla je za RTL Jasminka Kirigin Bastalić, zapisničarka u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu Zagreb.

Rade samo hitne poslove pa se zaostaci gomilaju. "Mislim da sigurno do Nove godine mi nećemo to uspjeti rješavati. Do sada prije štrajka smo redovne stvari rješavali u prekovremenim satima", poručuje Denis Opačak, voditelj posebne pisarnice za kaznene predmete.