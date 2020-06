Stoltenberg: ni Europa ni Amerika ne mogu se same suočiti s budućim izazovima

Nitko u NATO-u ne može se sam suočiti s izazovima u sljedećem desetljeću i svi se trebaju oduprijeti traženju nacionalnih rješenja za te izazove, izjavio je u ponedjeljak glavni tajnik Sjevernotlantskog saveza Jens Stoltenberg. "Izazovi s kojima se suočavamo u sljedećem desetljeću veći su od onog s čime se bilo tko od nas može sam nositi. Ni sama Europa, ni sama Amerika.

Stoga se moramo oduprijeti iskušenju nacionalnih rješenja", rekao je Stoltenberg u govoru kojim je iznio svoju viziju Sjevernotlantskog saveza do 2030. godine. Poglede na budućnost NATO-a u sljedećih 10 godina iznio je na video-konferenciji u organizaciji dva utjecajna think tanka - Atlantskog vijeća i German Marshall Fund of the United States.

Stoltenberg nije htio komentirati najave anonimnih izvora američke vlade da predsjednik Donald Trump planira smanjiti američku vojnu nazočnost u Njemačkoj za 9,5 tisuća ljudi s 34500 na 25000. "Ne želim spekulirati curenja ili spekulacije u medijima. Ono što mogu reći jest da smo u stalnim konzultacijama sa Sjedinjenim Državama i ostalim saveznicima o položaju i nazočnosti naših snaga u Europi", rekao je Stoltenberg.